La iniciativa de Cinthia Fernández para exponer a los padres deudores y una nueva pelea con Matías Defederico

Cinthia Fernández y Matías Defederico no encuentran la paz y la disputa entre ellos se mantiene eterna. Recientemente la mediática compartió una noticia ocurrida en México, en la que un grupo de mujeres se organizó para armar un arbolito de Navidad para escrachar a padres que deben la cuota alimentaria correspondiente. Esto llamó la atención de la mediática y lo comentó en sus redes sociales.

“Ayer a la noche una seguidora me mandó esto: ‘Adornaron un árbol de Navidad con fotos de padres deudores de pensión alimenticia’. Esto pasó en México y acá pasó una cosa puntual que ando con muchas ganas de hacer esto. Voy a abrirles un box para que me digan donde hay árboles de Navidad gigantes en Buenos Aires. Y les voy a preguntar en la siguiente historia si les coparía que haga una convocatoria para esto”, comenzó contando Cinthia y preguntándoles a sus seguidoras si les gustaría que llevara adelante esta iniciativa.

“Yo creo que estoy a nada de agarrar un árbol que esté en Buenos Aires y convocar a todas las madres que les deben la cuota alimentaria para que hagamos esto. Me encanta, ¿qué les parece?”, cerró. Y a continuación, expuso un chat que mantuvo con el ex futbolista, ya que éste no les habría hecho ningún regalo para Navidad a las hijas que tienen en común, Chiaris, Bella y Francesca.

Las Instagram Stories de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

Primero trató de “rata” a Defederico al poner su cara sobre el cuerpo de un roedor para una Instagram Story y lo colgó de un arbolito de Navidad, junto con la irónica leyenda de “papá luchón”. “¿Se prenden a la convocatoria?”, le preguntó Cinthia a sus seguidores en la misma publicación y a través de una encuesta. “Depende de sus votos”, agregó como para darle énfasis a su iniciativa.

Y luego pegó la captura de la conversación que mantuvo con el exfutbolista con paso por Huracán e Independiente, entre otros equipos. “Me sorprende que tengas plata para viajar y tus cositas, y no para encargarle a Papá Noel nada. Media pila. No hay nada más de desinteresado que en una fecha tan importante ni te ocupes de crear y alimentar una ilusión”, le manifestó Cinthia a Defederico en la conversación. Y cerró de manera explosiva: “Y mirá que te ahorrás la plata en los 12 meses que no pasás lo que te corresponde. ¡Dios mío! La próxima para el día del padre te mando un pedazo de queso”.

En la Instagram Story en cuestión, además, le agregó la siguiente leyenda, siempre hablándoles a las seguidoras que podrían estar en similar situación con sus correspondientes exparejas. “Papá Noel no pasó por casa de papá. Así que ando perfecta para convocatoria de árbol de padres deudores. ¿Se prenden?”, escribió la panelista de Momento D (El Trece). E instó a votar una vez más: “Ando con unas ganas... Lo dejo en sus manos. Voten en la historia anterior”.

Cinthia Fernandez y Matias Defederico otra vez en guerra: "No quiere que las hijas pasen la noche con su papa"

Días atrás, la puja entre Fernández y Defederico había sido por cómo iban a pasar las fiestas sus hijas: Cinthia no quería que sus hijas se quedaran a dormir esa noche en la casa de su papá. Durante la tarde del jueves pasado, estuvo el abogado de la panelista en el estudio de A la tarde (América). Allí, el Dr. Roberto Castillo manifestó el deseo de la exvedette de ir a buscar a sus nenas para que no se queden a dormir en la casa del papá. “Cinthia no tiene problema en que pasen la cena de Nochebuena con Defederico, pero no quiere que se queden a domir, es más, se ofrece a ir a buscar a sus hijas y volverlas a llevar al día siguiente para que pasen el día de Navidad con su papá”, afirmó el abogado.

Lucas Bertero, panelista del programa, aseguró que Cinthia tiene información que una persona cercana al círculo de Defederico tiene actitudes inapropiadas en las fiestas. “Tiene antecedentes dentro de su familia. No hay denuncias, pero Cinthia sabe”, remarcó.

