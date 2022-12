Al igual que L-Gante, los hijos de Wanda Nara le dedicaron un tema

Los hijos de Wanda Nara cantaron en honor a su madre (Instagram)

En la madrugada del domingo y después de haber realizado el brindis de Navidad junto a su ex pareja, Tamara Báez, y su hija Jamaica, L-Gante llegó a la casa que Wanda Nara posee en el country Santa Bárbara de la zona de Tigre para ofrecerle un show privado a ella y su familia. E interpretó, entre otros temas, ni más ni menos que El último romántico, cuya letra estaría inspirada en la ex de Mauro Icardi que fue quien protagonizó el video de la canción.

Sin embargo, Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del cantante de cumbia 420-, no fue el único en homenajear a la empresaria con una canción. Es que, en la tarde de este lunes, la mediática compartió en sus posteos de Instagram un video en el que se puede ver a sus hijos improvisando un rap en italiano dedicado a ella. “Esta canción está dedicada a Wanda Nara”, se lo escucha decir a Valentino micrófono en mano. Y luego le pasa la posta a Constantino, aunque también mencionan a Benedicto, el tercero de los hijos de Maxi López, que no aparece en cámara.

Mientras los varones cantan, Francesca e Isabella, las dos nenas que Wanda tuvo de su matrimonio con el jugador de Galatasaray de Turquía, bailan para amenizar el show. ”Mis cantantes”, escribió la empresaria junto a un corazón al compartir las imágenes. Y las comparaciones con el artista oriundo de General Rodríguez no tardaron en llegar.

L-Gante cantando en la fiesta navideña de Wanda Nara

Cabe recordar que, cuando los rumores que vinculaban sentimentalmente a Wanda con L-Gante empezaron a hacerse oír con fuerza, sus hijos mayores se manifestaron en contra del cantante. Y fue el mismísimo Icardi el que los expuso a través de un vivo que realizó desde Estambul en el mismo momento en que la empresaria estaba grabando el video con él. Sin embargo, con el correr de los días la situación fue cambiando. Y, finalmente, los chicos parecieron encariñarse con Valenzuela. Al punto que comenzaron a likearle los posteos.

En la gran fiesta del sábado, en tanto, también estuvo presente Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, de quién la empresaria había estado distanciada durante más de ocho años. El vendedor de autos nunca había tenido una buena relación con Icardi y siempre había manifestado su preferencia por López, con lo cual no es casual que la reconciliación con su hija se haya dado después de que esta confirmara su separación de Mauro. De hecho, también limó asperezas con su ex, Nora Colosimo, quien hasta hace poco también se había puesto del lado del ex PSG.

“El primer show. Feliz Navidad”, había escrito Wanda casi en modo relacionista pública en la primera de las historias de Instagram en las que documentó el paso del cantante por su casa. “Gracias genio por animar mi fiesta una vez más. Mi amigo un crack”, agregó junto al emoji de un arbolito de Navidad, sin blanquear otro tipo de relación entre ellos. Pero lo cierto es que, en la noche del jueves, ella y Elián habían sido vistos a los besos en una disco de la Costanera en la que coincidieron con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Camila Homs.

