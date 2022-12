Gran Hermano 2022: de la preocupación a la risa por una caída del Conejo

Gran hermano: la caída de Conejo

Apenas dos meses pasaron desde el comienzo de la nueva edición de Gran Hermano, que pese a las dudas respecto de la atención que podría llegar a tener por parte de la audiencia, los números demuestran que el público estaba ávido por volver a tener en pantalla a los jugadores que intentarán superar desafíos, el más grande de ellos, la convivencia en sí.

Y quién sino para hablar de convivencia sino Conejo, cuya relación con Coti es un constante mar de emociones, como se pudo comprobar en la previa del repechaje a puro grito e insulto entre ambos, con fuertes advertencias y planteos que podrían dar por tierra la estrategia que supuestamente mantenían para poder mantenerse dentro de la casa espalda con espalda.

Peor lo sucedido en esta oportunidad lejos estuvo de los gritos y reproches, sino que provocó la sorpresa de dos de los espectadores de los hechos.

Conejo entró furioso a la habitación, imitando el caminar de Nacho, en momentos en que Maxi y Romina se encontraban hablando a solas. Así, termina golpeando a Maxi, quien reaccionó con un “me pegaste en el dedito, ¿qué pasa?”. El silencio y la actitud de Alexis continuaron y no cesó ni siquiera tras ese golpe, pero el futuro le tenía tendido una trampa.

Tras irrumpir en la habitación, Conejo cayó de una forma totalmente desprolija

Alexís irrumpió en la habitación, comenzó a caminar en el pasillo entre las camas, golpeó a Maxi y no se dio por aludido, continuó a paso firme hasta el final de la habitación para luego volver a encontrar la puerta. Sin embargo, fue en ese instante en que se enredó con sábanas y acolchado y terminó de la forma más desprolija en el piso, lo que generó de inmediato el estallido de risa de Romina y de Maxi.

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de este momento y comenzaron con los comentarios, entre ellos, los que hablan de “karma”, ya que la caída se produjo al enredarse con los objetos de la cama de Julieta, con quien éste no tiene la mejor de las relaciones. “Y justo se tropezó con la sábana de Juli, el karma”, “el Conejo se cayó por maldito”, “este pibe va a salir todo machuconeado, se vive cayendo”, son algunas de las expresiones que se vieron.

Pero Alexis, al margen de este desliz, hay algo que debe arreglar cuanto antes, y es ver cómo continuará con Coti, ya que ella encontró en él a su hombro, la persona que lo acompañaría hasta el final. Sin embargo, las escena de celos interpretadas por ella ya comenzaron a colmar la paciencia del hombre, que en todo momento se encuentra dispuesto a entenderla, aunque a veces se siente abrumado y superado por la situación, como lo ocurrido esta vez.

Gran Hermano: la pela entre Coti y Conejo

En la previa de la gala de repechaje, Alexis se encontraba con Romina hablando sobre su historia familiar y cuestiones relacionadas a su madre, una charla profunda y sincera, a la que Coti miró con malos ojos y en cuanto tuvo la oportunidad se lo llevó a él al patio para reprochárselo, en medio de una escena de celos, lo que terminó de molestar a Alexis, quien en todo momento trataba de poner paños fríos.

“La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”, le explicaba ella sobre los celos que sentía, a lo que él contestó que “no me molesta, me parece una pelotudez”, mientras que ella, segura de sus palabras le informó que “si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, momento en que se para con intenciones de terminar la conversación y se saca la cadenita que él le había dado.

Luego de que ella le devolviera la cadenita, mientras regresan a la casa, él cambia el tono de voy y visiblemente molesto le disparó un “no contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelotud... de mierd...”. Tras ello, ambos terminaron llorando, cada uno en un ambiente distinto.

