Naomi Watts, más allá del éxito: su triste infancia y la angustia que regresa cuando ve fotos de su padre

Naomi Watts como Nora Brannock en El vigilante (Netflix)

El mundo de Hollywood está repleto de historias de resiliencia y una de ellas la encontramos en Naomi Watts, una de las actrices del momento. Con talento y sensibilidad, supo consolidar su carrera, perseguir un sueño y cumplirlo. Pero no todo en su vida fue color de rosas, y las espinas las aparecieron desde temprano. Fue una etapa compleja de la que aprendió para salir a flote y buscar enderezar su barco para resurgir de sus propias cenizas.

Una de las series más vistas en Netflix es Vigilante, una producción de suspenso y terror que rápidamente acaparó la atención de los suscriptores. Sucede que más allá del guion atrapante, hay una historia verídica que sirvió como colchón para su armado y se sumerge en lo que atravesaron Nora (personaje que interpreta Watts) y Dean Brannock (personificado por Bobby Cannavale), luego de gastarse todos sus ahorros en la compra de una vivienda.

A lo largo del recorrido, comienzan a recibir cartas de una persona que se presenta como el vigilante. A raíz de eso, del hostigamiento y amenazas, la familia comienza una investigación para saber quién está detrás de todo, con la desconfianza puesta en los vecinos. Eso lleva a distintas situaciones que le dieron un gran vuelo a la obra y superó las expectativas de los propios creadores.

Naomi Watts, una historia de resiliencia

Ante esto, todas las miradas se posaron en el trabajo realizado por Naomi Watts, la actriz que nació el 28 de septiembre de 1968, en Shoreham, un pueblito en el condado británico de Kent y que a los 14 años decidió mudarse a Australia para darle vida a su carrera. Primero fue haciendo publicidades y luego en series y novelas en la pantalla australiana. En simultáneo, continuó con los estudios y en la escuela fue compañera de Nicole Kidman, con quien son grandes amigas hasta el día de hoy.

Con un nombre cada vez más importante en su patria adoptiva, el nuevo milenio le abrió las puertas de Hollywood. En 2001 la convocaron para Mulholland, (en Argentina, El camino de los sueños) con la que ganó el premio como mejor actriz en la entrega de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. Instalada en la meca del cine, vinieron Ned Kelly (2003), El asesinato de Richard Nixon (2004), King Kong (2005), entre otros títulos, como los dos que le valieron nominaciones de la Academia a la mejor actriz: 21 gramos (2003) y Lo imposible (2012).

En el medio de su carrera profesional, en 2005 formó una familia con el actor Liev Schreiber. En 2007 fueron padres de Alexander y al año siguiente nació Samuel Kay. Todo venía sobre rieles hasta que en 2016, luego de varios intentos por reflotar la pareja, se separaron. La actriz dio vuelta la página rápidamente y al año siguiente comenzó un romance con el actor Billy Crudup, con quien aún está en pareja.

Hoy, a sus 54 años, se siente en plenitud desde todo punto de vista. Los productores la tienen siempre presente en sus agendas de contacto y las propuestas laborales se multiplican. Está en la cúspide. Sin ir más lejos, además de la serie mencionada, también estrenó la película Buenas noches, mami, la serie The Watcher y hace apenas dos meses también se cruzó a Prime Video, otro gigante del streaming, para protagonizar Desesperada, filme que está disponible para ver.

Un pasado tormentoso

En una reciente entrevista, Naomi abrió su corazón para sacar a la luz una situación que hasta este momento guardada bajo siete llaves y tiene que ver con el recuerdo más triste de su infancia: la muerte de Peter Watts, su padre. El hombre era ingeniero de sonido y trabajó mucho tiempo como asistente de Pink Floyd. Sin ir más lejos, tras su partida, la legendaria banda le dio a la familia una mano muy grande desde lo económico. Pero más allá de eso, a Naomi siempre le quedó un vacío por la pérdida paternal cuando tenía apenas 8 años.

Naomi Watts estuvo dos veces nominada al Oscar como mejor actriz

La actriz se refirió a eso en una charla con The Guardian. “Cuando mi papá murió, no tenía dinero ahorrado y supongo que mi mamá tampoco tenía nada. Así que ellos, la banda, fueron muy gentiles…Creo que le dieron a mi madre algunos miles de dólares para poner las cosas en marcha”, destacó en referencia al grupo de Roger Waters y David Gilmour. Y en su relato, agregó que el deceso de su padre no fue de muerte natural, ya que falleció producto de una sobredosis cuando tenía 30 años.

A pesar de haberlo perdido de muy pequeña, el recuerdo de Peter siempre está presente en Naomi. Cada tanto se vuelve angustia, cuando los fanáticos de la banda la reconocen y le recuerdan a su padre en la contratapa del álbum Ummagumma, donde se lo ve junto a otro roadie, Alan Styles, junto a la pila de equipos con los que el grupo británico armaba sus espectáculos imponentes.

Pero si todos los fans de la banda tenían en sus casas una foto de Peter, Naomi tan solo tiene en su poder tres imágenes junto a su papá. Las atesora con mucho cuidado para no perderlas y mantener ese recuerdo lo más cerca posible. “Tengo algunas más, pero o están manchadas o él aparece fuera de foco”, comentó.

Naomi Watts en enero de 2020 en la entrega de los Globos de Oro (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de este golpe, vivió una etapa nómade hasta que se instaló de manera definitiva en Australia, antes de llegar a Estados Unidos. “Nos mudábamos mucho, siempre íbamos de un lado para el otro, me cambiaban todo el tiempo de colegio. ¿Cómo me incluyo en un grupo? ¿Cómo puedo ser aceptada? ¿Quién quieres que sea si todo el tiempo estos cambiando?”, contó sobre el hecho que perturbó sus años juveniles.

Pero lejos de lamentarse o quedarse en la crítica, lo tomó como un aprendizaje que lo adoptó que puso en práctica con sus hijos. “La mayoría de los actores educan a sus hijos en sus casas, con profesores particulares, pero era importante para mí y para Liev que nuestros hijos tuvieran relaciones normales con amigos. A mí se me hizo muy difícil en mi infancia y no quise que mis hijos repitan la historia”, aseguró. Una muestra más de resiliencia de una mujer que supo cómo enfrentar las adversidades para convertirse en una de las actrices más importantes de su tiempo.

