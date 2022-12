Mirtha Legrand hizo su predicción y dio el resultado de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia

Mirtha Legrand habló sobre la final del Mundial

Con la canción de La Mosca “Muchachos”, ícono de este Mundial y de la Selección argentina, entró Mirtha Legrand del brazo de Juana Viale para conducir juntas una vez más la mesaza más famosa de la televisión la noche de este sábado. Simpáticas y contentas, ambas se lucieron con dos vestidos en el mismo tono verde. “Quiero decir que es casualidad esto”, dijo Juana, mientras Mirtha se dispuso a describir su atuendo.

Mirtha Legrand y Juana Viale conducirán juntas durante el fin de semana Abuela y nieta se juntarán una vez más para un especial de fin de año que se emitirá por El Trece VER NOTA

Es que desde su regreso a la televisión en septiembre, Mirtha y Juana alteraron el habitual esquema de sus programas y se repartieron las apariciones en la pantalla. Los sábados fueron de La noche de Mirtha y los domingos, de Almorzando con Juana, y abuela y nieta se pusieron al frente de las respectivas mesazas. Sin embargo, el que iba a ser el último fin de semana al aire se vio atravesado por un imponderable de alcance mundial: la final entre Argentina y Francia. Y por ese motivo, abuela y nieta se dan el gusto de volver a conducir juntas, tal como ocurrió hace casi un año cuando Mirtha regresó por una noche para acompañar a Juanita.

Juana Viale y Mirtha Legrand al momento de comenzar el último programa del año

Al comenzar el programa, luego de describir los vestidos de ambas, Mirtha aseguró que “vamos a ganar chicos”, y siguió: “Yo digo 3 a 2, ¿vos Juani?”, pero su nieta se negó a dar ningún resultado, asegurando que “no, a mí no me gusta vaticinar nada”, con un tono firme. Con el programa finalizado y enfrentando a los micrófonos, la diva de la televisión, la mujer récord mundial con el programa con más tiempo en pantalla de la historia, volvió a repetir su pronóstico: “El domingo ganamos 3 a 2″.

Las perlitas de Mirtha Legrand y Juana Viale en el último programa del año: de la coincidencia de los looks a las lágrimas de la Chiqui La diva y su nieta se mostraron cómplices como siempre al conducir juntas el cierre de las mesazas por la pantalla de El Trece VER NOTA

Respecto del rendimiento de la Selección aseguró que “es excelente, si hacen el partido que hicieron el otro día, maravilloso”. Al ser consultada sobre las cábalas previstas para esa jornada, confesó que “yo estoy encerrada en mi cuarto, no quiero que nadie me moleste, y no me llamen porque no los voy a atender”, y para el final afirmó que el tema “Muchachos” es el elegido por ella para cantar en su hogar.

Hacia el final de un programa que transcurrió entre anécdotas, emociones y un musical del cuartetero Ulises Bueno, abuela y nieta se tomaron un ratito antes del cierre para dirigirse a su público. De entrada, Mirtha puso en dudas su continuidad el año próximo. “Yo no sé si vuelvo, estoy en la duda, creo que sí”; afirmó en modo incógnito. Pero después se puso seria y no pudo contener la emoción.

“Yo no sé si vuelvo, estoy en la duda, creo que sí”, confesó Mirtha en el último programa del ciclo

“La pandemia me dejó muy mal y quiero agradecer al público el cariño que me han brindado en estos 14 programas”, alcanzó a decir antes de quebrarse. Entonces, fue sostenida por el aplauso de los invitados y el estudio. “Tanto amor, tanto cariño. Donde voy la gente me aplaude, después de tantos años de trabajo estoy recogiendo tanto amor”, señaló conmovida.

Nicolás Cabré emocionó a Mirtha Legrand al recordar a su padre: “Me enseñó lo realmente importante” El actor se refirió al vínculo que tenía con su papá y cómo intenta aplicarlo día a día con Rufina, la hija que tuvo con la China Suárez VER NOTA

“Una reina, abuela, no sé qué habrás hecho para recibir tanto cariño”, ironizó Juana, mientras le acariciaba la mano. Mirtha saludó también a su hija Marcela, a su nieto y productor Nacho, a los hijos de Juana -Ámbar, Silvestre y Alí- y a Rocco, el hijo de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi. Y al canal por abrirle las puertas. “He vuelto a la vida”, sintetizó, antes de que abuela y nieta, se despidieran con sus habituales frases de ocasión quién sabe hasta cuando.

En la entrevista realizada al finalizar la emisión, explicó que “la pandemia me hizo mucho daño porque estuve sin hablar 300 días, hablando muy poco, y cuando quise hablar no me salía la voz. Entonces tomé a una foniatra que me enseñó a hablar otra vez, que me dijo que las cuerdas vocales son un músculo y que hay que ejercitarse, que cante si sabía alguna canción, y le dije que sabía el Himno nacional, así que lo canto en mi cuarto”.

Seguir leyendo