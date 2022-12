El día que Carlos Perciavalle conoció a Cristina Kirchner: “Hay dos cosas que nunca vas a tener, mi voto y mis anteojos”

Carlos Perciavalle y el día que conoció a Cristina Kichner

El actor, humorista y productor teatral Carlos Perciavalle, actualmente en Punta del Este y terminando de cerrar los proyectos para esta temporada de verano, para los que tuvo muchas propuestas, según él mismo detalló, encontró en Instagram un lugar en el que compartir reflexiones, pensamientos, partes destacadas de viejos sketchs o incluso anécdotas de su vida, como el día que conoció a Cristina Fernández.

“Les quiero contar cuándo conocí a Cristina”, comenzó diciendo a cámara en el último video subido a su perfil de la red social. “Me habían invitado a almorzar en la Casa Rosada, que estaba todo el gobierno uruguayo y todo el gobierno argentino y yo estaba en una mesa como con 24 personas”, detalló el denominado rey del café concert, con obras que aún quedan en la memoria colectiva, además de esa histórica dupla con Antonio Gasalla.

Según explicó, en un momento de la jornada la actual vicepresidenta se acercó hacia él para congraciarse con su presencia. “De repente se levanta Cristina de su mesa, viene hacia mí y me dice ‘Carlitos, que suerte que viniste, qué lindos anteojos tenés puestos’”. El cómico explicó que en esa oportunidad tenía puestos los mismos de la grabación en la que cuenta la anécdota, de un imponente marco blanco.

Carlos Perciavalle fue homenajeado por el Gobierno Departamental de Maldonado

“Sí, son de Dolce & Gabbana”, respondió Perciavalle, ante lo cual, Cristina le consultó: “¿No me los prestás que quiero ver cómo me quedan?”. La respuesta fue afirmativa por parte del artista, momento en que ella se los pone y expresa “¿cómo me quedan?”, solicitando una devolución a sus palabras a la mesa. “Divinos, divinos, te quedan muy lindos”, aclaró Perciavalle, ante lo cual la mandataria hizo la pregunta que terminaría de molestarlo: “¿No me los regalás?”

Ni lerdo ni perezoso, la reacción del cómico se hizo notar: “¿Estás en pedo? Ni loco”. Y fue contundente: “Mirá, de mí podés conseguir todo, menos dos cosas, el voto...”, y ahí fue cuando ella lo interrumpió con el cuestionamiento de por qué el voto no, aunque la respuesta sería mucho más simple de lo imaginado, ya que él le aclaró el motivo: “porque soy uruguayo”.

“Ah, yo te hago argentino en un minuto”, retrucó la actual vicepresidenta, según el relato de Perciavalle sobre aquella jornada, a lo que él simplemente contestó “no quiero”. Lo otro que él quería aclararle que tampoco podría conseguir son esos anteojos, pero también tenía una respuesta para darle. “Estos anteojos me los compré en Puerto Rico y me costaron una fortuna, pero vos sos rica, te podés comprar la fábrica entera de Dolce & Gabbana”, cerró.

Carlos Perciavalle disfruta de sus días en Laguna del Sauce

El actor se encuentra viviendo en este momento en Laguna del Sauce, muy próximo a Punta del Este, y con la felicidad de sentir que está próximo a encarar una nueva temporada de teatro, ese teatro que lo cobijó desde los 15 año en su Uruguay natal para luego hacerlo en Buenos Aires y brillar en lugares como la Recova, en compañía de Antonio Gasalla, e incluso en espectáculos en solitario.

“Justamente estuvo en casa el otro día Gustavo Yankelevich que es el productor de la obra de Susana Giménez y quiere que yo haga algo”, explicó en declaraciones a El Observador, aunque se limitó a dejar allí la información y no brindar más detalles.

La televisión sin dudas también fue parte de su vida, y entre otros logros se puede destacar el de los años ‘80 en Canal 11 con El show de Carlos Perciavalle, con unos números de audiencia no vistos hasta ese momento, lo que provocó que las máximas estrellas artísticas del país quisieran acompañarlo en algunos de los envíos del ciclo.

