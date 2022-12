Jesica Cirio tendrá una charla a solas con la esposa de Dibu Martínez

Jesica Cirio tendrá un mano a mano con Mandinha, la esposa de Emiliano Martínez (Foto: Captura Telefe)

Desafiando la barrera idiomática, Emiliano Dibu, Martínez y la portuguesa Amanda Gama, se conocieron hace nueve años en una parada de colectivo en Londres y nunca más se separaron. En ese momento, Dibu esperaba el ómnibus para ir al entrenamiento de Arsenal y se solía cruzar siempre con una vecina del mismo barrio. Ese día, el arquero de la selección nacional, sin dudarlo y siéndole fiel a su personalidad avasallante, se lanzó y apostó todo preguntándole si le gustaría salir con él algún día, a lo que su vecina le respondió que sí. La joven es su actual esposa, Amanda Gama, más conocida como Mandinha Martínez.

Jésica Cirio entrevistó a Mandinha, la esposa de Dibu Martínez (Foto: Captura Telefe)

Esta historia de amor y muchas otros detalles de su vida juntos, Mandinha contará este próximo domingo en un mano a mano con Jésica Cirio, para el programa Las mujeres de la selección. El ciclo de Telefe, que comenzó el 20 de noviembre, justo antes de iniciarse el Mundial de Qatar 2022, es conducido por Jésica, quien viajó durante septiembre y octubre a distintas ciudades de Europa para entrevistar a las mujeres de los ídolos de la “Scaloneta” en un ambiente distendido y familiar.

Así, las parejas de los jugadores contarán sus historias de amor y todo lo que tuvieron que dejar atrás para acompañarlos -familias, amigos, estudios, trabajos- más allá de del glamour y el lujo que suelen mostrar las fotos en las redes.

Jesica Cirio y Mandinha en una charla íntima (Foto: Captura Telefe)

Agustina Gandolfo, fue la primera protagonista de Mujeres de Selección que en total son siete de aproximadamente 25 minutos. La esposa de Lautaro Martínez nació en Mendoza, es modelo e influencer, acaba de cumplir 27 años y tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte el día a día familiar, sus rutinas de belleza y entrenamiento, y sus distintos outfits. Pero acorde a la propuesta del ciclo, la idea es ir más allá de lo que se ve en las redes, y mostró el emprendimiento gastronómico que Agustina tiene en Milán, donde el bahiense defiende la camiseta del Inter de Milán.

También abrirán las puertas de su casa Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, quien se llevó muy bien con la conductora y hasta compartieron una rutina de entrenamiento juntas y la colombiana Daniela Rendón, desde hace ocho años incondicional a Franco Armani, entre otras.

“Mi balance del proyecto es súper positivo, fue una experiencia espectacular. Las chicas me recibieron de una forma que no esperaba, me abrieron las puertas de su casa y de sus historias. No soy apasionada del fútbol y sus historias me despertaban curiosidad, quería conocer más de ellas, que son las capitanas de la familia”, dijo Jesica Cirio a Teleshow, entusiasmada con este proyecto. Que también contemplará a otras mujeres que forman parte del staff de la comitiva mundialista, desde administrativas a cocineras, porque al fin y al cabo, ellas también son Mujeres de la Selección.

La idea de la conductora de La Peña de Morfi era conocer un poco más sobre las mujeres que acompañan a los jugadores elegidos por Lionel Scaloni, y por eso durante su viaje de dos meses a Europa, pudo conocer dónde viven varias de las protagonistas, sus ciudades, sus casas, sus familias, pero principalmente a ellas, que son el sostén anímico de sus compañeros y las “capitanas de la familia” aunque no tengan número en su camiseta.

Aunque las figuras del deporte son ellos, el eje indiscutido del programa son sus mujeres: contarán sus vidas, muchas de ellas desconocidas para la mayoría del público, revelarán cómo es acompañar a un ídolo y cómo se reinventaron a partir de haber dejado atrás su vida en la Argentina por amor. Es por eso, recalca Jésica, que el programa va más allá del fútbol: muestra la historia de vida de mujeres fuertes que mientras ellos se juegan en la cancha, ellas lo hacen en la vida con entrega y amor.

