En Gran Hermano 2022, Santiago del Moro explicó cómo usar un preservativo: la reacción de los participantes

Gran Hermano 2022: Santiago del Moro habló sobre el uso del preservativo

Desde hace algunas semanas, los participantes de Gran Hermano 2022 les dieron rienda suelta al amor y ya son varias las parejas que decidieron ir un paso más allá y tener relaciones dentro de la casa. Pero las críticas llegaron de la mano del poco uso de preservativos en esos encuentros y producto de eso, a menos de dos meses de iniciado el reality, llegó el primer rumor de embarazo. En esta ocasión fue la pareja que conforman Coti y el Conejo. Es por eso que en el debate del martes, Santiago del Moro hizo algo que dejó a todos sorprendidos: pidió unos minutos y explicó en vivo el paso a paso para a usar un preservativo y destacó la importancia de su uso.

“Cuando me llamaron para hacer el programa, lo primero que pregunté es si en la casa iba a haber preservativos porque es un tema que desde que soy pendejo, me ocupa mucho”, arrancó aclarando. “En realidad, cuando era pibe me explicaron de qué iba la cosa y siempre traté de hacer lo mismo. Cuando yo podía trataba de darle una mano a la gente con estos temas que tienen que ver con la profilaxis. De hecho, cuando empecé a trabajar en televisión hacía una campaña y me denunciaron por mostrar uno en vivo”, agregó.

Santiago del Moro no solo recomendó el uso del preservativo sino que además, enseñó cómo usarlo

Entonces pasó a la parte práctica de su exposición. “Hoy tengo un profiláctico acá y voy a hacer una especie de servicio para ustedes y para todos. Esto se usa así -dijo con un paquetito en la mano- se abre, se saca, se pone entre los dedos, se enrosca la puntita para que no quede aire, se estira hasta la base del pene colocándoselo el varón y una vez que lo usa, le hace un nudito, lo envuelve en un papel higiénico y lo tira en el tacho”, explicó ante la mirada atenta de los hermanitos.

Los hermanitos escucharon atentamente las indicaciones del conductor

“¿Por qué les digo esto? Porque hay profilácticos en la casa que los pueden usar. De hecho, a mi me encantaría que desde ahora o cuando se pueda, para tener relaciones en la casa nos cuidemos. Pero me encanta decir esto por ustedes y por la gente que nos ve”, les recomendó a los jugadores que seguían atentos y algo sorpendidos el relato desde la casa. Thiago lo interrumpió para mostrarle que tenía preservativos en la riñonera en la que llevan el micrófono.

El conductor lo felicitó pero siguió adelante con su relato: “Siento que hablamos muchos de tener relaciones, pero no de cuidarnos. Y viste que las campañas a veces hay más o menos, pero las cosas hay que hablarlas como son. Siempre hay que usar preservativo para cuidar a uno y cuidar a la persona con la que está”.

Fue entonces que finalizó con una advertencia colectiva: “Está buenísimo tener relaciones, a mi me encanta tener relaciones de toda la vida, pero siempre hay que cuidarse usando un preservativo. Por ahí son muy caros y cuesta conseguirlos en la vida, deberían estar en todos lados”.

