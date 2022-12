El particular regalo de cumpleaños que Wanda Nara le pidió a L-Gante

Wanda Nara y L-Gante

La relación entre L-Gante y Wanda Nara continúa siendo una incógnita que ninguno de los dos se preocupa por aclarar, al margen de las escasas declaraciones a través de sus redes sociales o en los medios. Sin dudas, la unión de ambas personas llamó la atención desde un comienzo, y el paso del tiempo se ocupó en aclara que no era algo pasajero, aunque sin tener muchos detalles sobre qué realmente es.

Mauro Icardi borró sus fotos con Wanda Nara, las volvió a publicar y lo criticaron El jugador de fútbol se arrepintió de eliminar las imágenes con su esposa, pero sus seguidores lo escracharon VER NOTA

En medio de un reportaje brindado a Luzu TV, L-Gante recibió el llamado de Wanda y se sumó a la conversación, dando detalles del vínculo que los une: “La relación entre nosotros está bien. Yo no soy de salir de joda, no conozco su música, lo poco que conozco es lo que me muestra él”, afirmó la empresaria. “Yo soy como la anti-fan, y desde un principio todo me llamó la atención de él, porque no lo conocía. Lo conocí cuando hicimos esta campaña juntos y me pareció divertido, una linda persona”, aseguró.

“Yo sabía quién era ella”, explicó por su parte Elián, “pero es otra cosa conocerla en persona, eso es fabuloso. En este caso me pareció muy sencilla ella, y nos llevamos muy bien. Aprendo mucho de ella también en todo esto de ser mediático, de cómo contestar. Es una mujer inteligente, muy”. Además, recordó la primera salida que invitó ella y la primera que lo hizo él: “Cuando me invitó ella fuimos a un restaurante, estuvo piolita, y en los medios se dijo que pagué una cantidad de dinero que ni siquiera pagué, solo puse la propina para el mozo. Al otro día la invité a comer yo, y se me hizo tarde y eran las dos de la mañana y no encontraba nada abierto y fuimos a comer a la Costanera choripán y sandwich de lomito, el del puesto habrá pensado que éramos los imitadores, porque nadie nos pidió una foto, nadie cayó”.

L-Gante y Wanda, en la fiesta del Canta Conmigo Ahora

A días de festejar un nuevo cumpleaños de Wanda, y al ser consultado sobre qué regalo hacerle, la seriedad de L-Gante se notó, y confesó estar “preocupado, porque ella misma me preguntó qué le iba a regalar, y le pregunté ‘¿qué te gusta?’, ‘no sé, algo que no me pueda comprar, a lo que Grego Rosello intervino y le explicó que “para mí tenés que generar un momento medio piola, que sea muy tuyo, que tenga que ver con tu esencia”.

La sincera respuesta de la madre de L-Gante cuando le preguntaron si cree que Wanda Nara está usando a su hijo Invitada a Socios del espectáculo, Claudia Valenzuela se refirió a la extraña relación del músico con la empresaria VER NOTA

Pero también hubo tiempo para los cuestionamientos, y el cumbiero le reprochó: “Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?”. El cantante se refería a la fiesta que Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de Nara, celebró en la casa de ella el pasado fin de semana.

Pero la empresaria le explicó: “Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar”. “Ahora lo vamos a salir a buscar”, cerró L-Gante. “Bueno, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila”, le devolvió Wanda con humor y en relación a la agitada noche que vivió Elián, quien había confesado que salió con amigos a las 4 de la mañana, sin responder, claro, a qué hora había terminado la fiesta.

L-Gante le hizo un reproche a Wanda Nara en vivo por no haberlo invitado a un cumpleaños Este fin de semana la empresaria hizo una súper fiesta en honor a Kennys Palacios, a la que asistió Mauro Icardi pero no el cumbiero VER NOTA

Seguir leyendo