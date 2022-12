Los famosos se divirtieron en el lanzamiento de la temporada del Partido de la Costa

Camila Homs en el lanzamiento de la temporada en el Partido de la Costa (Crédito: RS Fotos)

Este lunes se realizó el lanzamiento de la temporada en el Partido de la Costa, con la participación de diversas figuras del espectáculo y de la política. De esta manera, los invitados conocieron las diversas propuestas que habrá este verano y disfrutaron de un cocktail en un conocido restaurante de San Telmo.

Las confesiones de Flor Vigna: su mayor frustración y el primer beso con Luciano Castro En su visita al programa Biri Biri del canal República Z, la cantante habló sobre lo difícil que fueron sus comienzos en la música y los primeros tiempos de noviazgo con el actor VER NOTA

En este evento dijeron presente la conductora Laurita Fernández y la modelo Camila Homs, así como la pareja integrada por el actor Luciano Castro y la cantante Flor Vigna. Además, estuvo Jimena Campisi, la modelo que está esperando un bebé, fruto de su relación con el intendente del partido de la Costa, Cristian Cardozo.

Laurita Fernández

A finales de junio, Campisi reveló su relación con Cardozo. Primero compartió en su Instagram una imagen besándose con el jefe comunal. Unos días más tarde, él también publicó una foto romántica con su pareja y expresó un cariñoso mensaje: “El amor nunca falla”. Luego de blanquearlo en las redes sociales, la DJ habló de esta relación amorosa: “Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa pero con él, me floreció”, dijo en una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece). Allí, también destacó el buen vínculo que tiene con su hijo Milo, fruto de su relación con el empresario Tomás Constantini: “Hay mucha conexión con Milo. Me costó porque nunca le presenté a nadie. No tiene hijos, es el hombre perfecto. ¡Llegó!”, señaló exultante.

Jimena Campisi y Cristian Cardozo

Por su parte, Camila Homs también habló de su romance con el empresario Charly Benvenuto en el ciclo Biri Biri, el nuevo programa de streaming que conducen Yeyo de Gregorio, Tupi Saravia, Julieta Puente y La Tía Sebi en República Z.

Camila Homs cumplió 27 años y lo celebró rodeada de sus amigas La ex de Rodrigo de Paul realizó una celebración acompañada por sus hijos y sus seres queridos VER NOTA

“Nos llevamos muy bien, es vecino y lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa”, contó la modelo sobre la relación amorosa. “Un día que yo bajé a entrenar lo vi y dije ‘apa, ¡qué muchacho!’, y me costó rescatar su Instagram y empecé a preguntarle a todo el mundo ‘¿cómo se llama este chico?’. Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día, me habló… pero el primer pasito lo di yo”, reveló la conductora sobre el inició de su noviazgo con el empresario.

Luciano Castro y Flor Vigna

Una vez que se oficializo el romance, Camila contó que el hombre le reconoció que no pensaba que ella le daría “bola”. A su vez, recordó cómo fue la primera salida con Charly. “Estaba tomando algo con mis amigas y le dije ‘venite a tomar algo’ y se vino”, relató. Luego, llegó su primer viaje a Ibiza en el mes de agosto. “Yo tenía que llevar a mis hijos a Madrid y él me acompañó, y después aprovechamos y nos fuimos”, completó.

Camila Homs habló de su nueva relación tras su separación de Rodrigo De Paul y confesó: “Me gustaría tener un hijo más” En su visita al programa Biri Biri del canal República Z, la modelo contó cómo volvió a creer en el amor y se refirió a la exposición mediática que vivió en los últimos meses VER NOTA

“Me ayuda mucho con los nenes y suma un montón. Para mi mamá es importante que la persona que me acompañe le gusten los niños y tenga feeling y veo que lo hace con cero compromisos porque le sale”, aseguró. Homs comentó que Charly no tiene hijos y cuando le preguntaron si le gustaría tener más hijos, Camila respondió: “Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más”.

El lanzamiento de la temporada en el Partido de la Costa (RS Fotos)

Seguir leyendo: