Lizy Tagliani le festejó el cumpleaños a su novio y protagonizó un blooper en la pileta: “Acrobacias”

Lizy Tagliani le festejó el cumpleaños a su novio y protagonizó un blooper en la pileta

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot hicieron público su romance en abril de este año. Ella venía de una ruptura mediática con Leo Alturria y encontró en el mendocino un sostén anímico que se volvió historia de amor. Se conocían desde el 2016, y se terminaron de enamorar cuando él dejó su Mendoza natal para acompañarla a superar el mal trance de la separación. “Me gusta todo de él”, resumió la conductora para explicar su estado de ánimo en esta nueva oportunidad que le presenta el amor.

Desde entonces, la pareja aceleró los tiempos. Viajaron juntos, se animaron a la convivencia y hablaron de la posibilidad de formar una familia. De hecho, fue el propio Sebastián el que despertó en Lizy sus deseos de convertirse en madre. “Él me convenció con el tema de la maternidad porque yo nunca lo había pensado, es algo que soñé toda mi vida, con escarpines y eso, ni me lo imaginé. Pero él me decía que un hijo es un vínculo para siempre, no es una pareja. No se corta nunca”, explicó la conductora a este medio.

Como otra prueba en este ida y vuelta del amor, Lizy le festejó el cumpleaños 34 de su novio con un gran evento en la casa que comparten. Debido a las altas temperaturas de la jornada, los invitados se refugiaron en la pileta como único remedio para combatir las primeras embestidas del verano. Y el tobogán de plástico fue el escenario de un divertido blooper protagonizado por la conductora y sus amigos.

“Acrobacias”, escribió la conductora para describir la secuencia que causó gran diversión en las redes, al punto que mcuchos la propusieron para una temporada en Stravaganza, el espectáculo de Flavio Mendoza que se caracteriza por sus acrobacias acuáticas.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Enamorada y feliz por este momento que le toca transitar, Lizy siempre que puede habla de su relación con Sebastián. Por caso, durante su última visita a lo de Mirtha Legrand, donde hizo un repaso por su explosivo recorrido mediático, que se inició hace menos de diez años y hoy la encuentra posicionada como una humorista reconocida y una conductora probada y todo terreno. Y en ese relato, y con la emoción creciendo hasta brotar en lágrimas, le pidió a la Chiqui que fuera la madrina de su casamiento.

“Yo era la peluquera de Jorge Ibáñez y en las fiestas después de los grandes desfiles siempre decía barbaridades y vos estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés”, señaló con gratitud hacia la diva. Y a continuación, le contó lo que habían hablado con Sebastián: que les encantaría que fuera la madrina de la boda que celebrarán el próximo 23 de marzo.

A Mirtha se le dibujó una sonrisa y quiso saber si efectivamente había escuchado lo que creía haber escuchado. “Sí, pero es para que lo pienses”, respondió Lizy, respetuosa. “Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada” cerró la Chiqui en medio de los aplausos de todos. E inmediatamente después de que se viera en el aire, utilizó su cuenta de Twitter para ratificar lo que había dicho en el programa: “Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la mesaza que sea su madrina de casamiento. ¡Sería un gran honor!”, escribió junto a un corazón y un emoji que demostraba su emoción y su compromiso.

