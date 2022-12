Nazarena Vélez tuvo un accidente en el cumpleaños de Andrea Taboada que repercutió en su salud: “Me bajó la presión”

Nazarena Vélez se descompensó en el cumpleaños de Andrea Taboada

Al finalizar la emisión del miércoles de LAM (América), Nazarena Vélez fue a cenar con sus compañeras de programa para celebrar el cumpleaños de Andrea Taboada Pero según contó ella misma en sus Instagram Stories, casi queda incomunicada por un accidente.

Nazarena Vélez disparó contra Carmen Barbieri: “Yo no necesito una charla con ella” La panelista fue contundente con respecto a volver a tener relación con la conductora VER NOTA

“Ayer con las chicas fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea Taboada, que es hoy. Fuimos a comer y se me cayó el celular en un charco de agua... una zanja!”, comenzó contando Nazarena lo que vivió.

“¡No les puedo explicar! Me bajó la presión porque lo último que necesito es otro gasto más después de todo lo que estuve gastando, de todo lo que se rompió, de todo lo que estoy pagando y lo que tengo que pagar aún, ¡lo último que necesito es que se me rompa el celular!”, agregó luego la mamá de Barbie Vélez.

“Le recé a San Celular para que esto funcione”, dijo luego al tiempo en que señalaba la cámara frontal del teléfono). “Por ahora funciona... porque no saben cómo me bajó la presión y dije: ‘¡Otro gasto... Nooo!’ No tengo un peso, dejame llegar a fin de año, dejame respirar Barba te lo pido por favor!”, explicó su drama que por suerte tuvo un final feliz. “¡Pero el teléfono anda!”, cerró con una sonrisa.

Nazarena Vélez

Cuando todo parecía haberse olvidado entre Carmen Barbieri y Nazarena Vélez por el conflicto que tuvieron por la separación de sus hijos, Federico Bal y Barbie Vélez hace ya unos años, el tema recrudeció sin esperarlo.

Todo ocurrió cuando este martes José María Muscari estuvo invitado a Mañanísima, el programa que conduce Carmen por Ciudad Magazine. En aquel momento, el director teatral también había quedado en el medio de la feroz pelea cuando se divulgó un audio suyo en el que criticaba a Federico como “gordo, petiso y encima judío”. A raíz de estas declaraciones que se hicieron públicas, Muscari tuvo que salir a pedir disculpas a Carmen, de quien era amigo, y a toda la comunidad judía.

En ese momento, la Leona no le perdonó semejante exabrupto hacia su hijo y la relación quedó completamente quebrada hasta esta semana, en que se reconciliaron después de 6 años. “Estoy feliz por haberme encontrado con vos”, comenzó diciéndole la mamá de Federico Bal al controvertido actor. Y agregó: “En la vida hay que saber pedir disculpas, perdonar y perdonarse. Hay dos personas con las que me falta tener una charla con respecto a este tema, y una es Nazarena Vélez”, sentenció Carmen mientras su invitado asentía.

Nazarena Vélez disparó contra Carmen Barbieri: "No necesito una charla con ella"

En el piso de LAM (América) la exvedette escuchó atentamente las declaraciones de su antigua enemiga y enseguida aseguró: “Yo no necesito esa charla”, arremetió. Y luego continuó: “Le creí mucho todo lo que dijo, que la pasó mal pero a mí no me interesa tener una charla con Carmen porque no tenemos nada para hablar. Yo ya la perdoné a ella y perdoné a su hijo. No le deseo el mal a Federico, me di cuenta cuando él tuvo cáncer que lo había perdonado. Pero no soy falsa ni voy a decir que rezaba todas las noches. Tampoco lo llamé por teléfono pero cuando me enteré de su enfermedad pero reconozco que fue un amor muy importante para Barbie y no deja de ser un horror que tuviera cáncer una persona tan joven”.

A pesar de este descargo, Nazarena tiene muy en claro que no piensa volver a hablar con Carmen por nada del mundo. “Ella fue muy cruel y también fue muy cruel todo lo que le paso a Bárbara. Nunca le voy a perdonar que me dijera que yo quería que su hijo terminara como Fabián (Rodríguez)”

Un poco más adelante, la angelita concluyó “Nunca fuimos amigas y nunca seremos amigas, yo no la necesito en mi vida y ella tampoco me necesita a mí. Me sentiría incómoda con ella y las cosas están muy bien así como están, cada una en su lugar.”

Seguir leyendo: