La mujer del Pollo Álvarez hizo memes tras la detención del conductor en Qatar: “Pensé que iba a tener que viajar a llevarle libros y puchos”

El Pollo Álvarez y Tefi Russo

Tefi Russo hizo unas publicaciones humorísticas en su cuenta de Instagram para referirse a la detención de su pareja Joaquín El Pollo Álvarez en Qatar mientras el conductor hacía una transmisión en vivo para Nosotros a la Mañana (El Trece)

El tenso momento del Pollo Álvarez en vivo desde Qatar: la policía interrumpió un móvil El periodista estaba transmitiendo para Nosotros a la Mañana cuando los efectivos se acercaron para pedirle papeles VER NOTA

“Gracias por la preocupación. Fue un susto en vivo. El Pollo está bien”, dijo Tefi en sus redes sociales junto a un meme que realizó luego de intervenir el poster oficial de la película El Ángel, en donde se lo ve a Robledo Puch esposado (interpretado por Toto Ferro), pero en este caso con la cara de El Pollo.

“Pensé que iba a tener que viajar a Doha para llevarle libros y puchos”, escribió en otra Instagram Story sobre una foto en que se veía a un gatito esposado y con los ojos blureados. Y fue por un tercer meme, en el que intervino una foto de El Marginal, con la cara del Pollo encima del personaje interpretado por Juan Minujín y su cara sobre el cuerpo de Martina Gusman: “Yo ya flasheaba esto”, bromeó.

Los memes de Tefi Russo para bromear sobre la detención de su marido Pollo Álvarez (Fotos: Instagram)

Por último, llevó tranquilidad a sus seguidores: “Fuera de chiste, se cagó en las patas simplemente porque, aunque tuvieran todos los permisos, está lejos de casa. Estaba en vivo. No se entiende el idioma. Es otra cultura y hubo censura cuando no estaba haciendo nada mal. Después se le pasó. Se comunicó conmigo y hasta nos reímos. A los minutos lo volvieron a detener. Imposible trabajar y disfrutar de un Mundial así”, contó Russo.

El Pollo Álvarez estaba haciendo un móvil para Nosotros a la Mañana desde Qatar cuando las autoridades del país anfitrión del Mundial 2022 se le acercaron para interrumpirlo y pedirle que dejara de emitir. El camarógrafo, que estaba transmitiendo con una mochila siguió grabando unos segundos más, donde se lo podía ver al conductor mostrando sus credenciales laborales.

“No les gusta que esté grabando, ¿qué vamos a hacer? Banquen que voy a hablar un segundito y sigan ustedes”, dijo el periodista a Nicolás Magaldi, quien por estos días está a cargo del programa de El Trece. “No dejan mostrar lo que está pasando ahora, vamos a dejar el aire para cuidar a nuestros compañeros y para que vean cómo es la intervención policial”, dijo el conductor provisorio.

Interrumpieron la transmisión del Pollo Alvarez mientras hacia un movil en Qatar

Mariel Di Lenarda, panelista del ciclo, se percató de que la camioneta de donde bajaron los policías que interceptaron a Joaquín -tal es el verdadero nombre del Pollo- era la misma que minutos antes había pasado por al lado del móvil. Magaldi explicó que cada equipo periodístico al ingresar a la sede del Mundial tuvo que registrar el número de chip con el que realizan las transmisiones: “Tienen todo controlado, una restricción permanente”.

Paula Trapani destacó que en este móvil, su compañero no tenía la credencial identificatoria que tiene siempre colgada y que tal vez por eso los efectivos decidieron pararlo. “Estábamos haciendo una nota de color, queríamos mostrar la zona y queremos esa imagen y seguiremos mostrando en vivo para cuidar al Pollo y todo el equiopo, ¿cómo no te va a intimidad si es otro idioma? No extrañe que después revisen la cámara a ver si se grabó algo”, agregó Magaldi.

El conductor explicó que tenían todos los papeles en regla y que con ellos también hay un traductor que los ayuda. “Es una cultura diferente y si no pasa nada, me encanta que pase esto porque esto también es el Mundial, por un lado tenés una careta que te dice ‘tenés libertades’, pero hay un control absoluta a la prensa y cualquier expresión de género, de las mujeres… Esto es la otra cara de un Qatar que puso toda la plata del mundo a la FIFA. No nos dejan trabajar tranquilos”, dijo indignado.

Seguir leyendo: