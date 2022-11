La presencia en la foto de Mica Viciconte que desconcertó a sus seguidores

Mica Viciconte compartió una foto con Luca y sus seguidores advirtieron algo raro

“Te amo tanto que no puedo explicarlo”, escribió Mica Viciconte en sus redes sociales junto con una foto de ella muy sonriente, alzando en brazos a su bebé, Luca Cubero de seis meses de edad. Sin embargo, los seguidores de la panelista de Ariel en su salsa, no se detuvieron en la ternura de la imagen, sino en una extraña presencia que se ve allí.

En los lentes de sol de la ex Combate se refleja la figura de una nena, que los mira seriamente. Aunque seguramente se trate de Allegra, Sienna o Indiana, las hijas de Fabián Cubero con Nicole Neumann, para muchos resultó extraño.

“¿Quién es la nena q aparece reflejada en los anteojos?”, “Se ve clarito una nena reflejada en sus gafas. Mi vida la dejaron fuera de las fotos”, “Están hermosos igual. Pero hubiesen salidos todos en la foto”, “Al final, ¿quién es la nena?” y “Mica, ¿qué onda el reflejo de tus gafas? Hay una nena de pelo negro. ¿Quién sacó la foto?”, se preguntaron algunos de los seguidores de Viciconte.

Las tiernas postales recibieron más de quinientos comentarios y muchos, además de extrañarse por el reflejo, destacaron lo unidos que son Mica y su bebé: “Me hace mal, no pueden ser tan lindos”, “Ser mama de un varón es tener tu príncipe azul para toda la vida”, “Qué preciosos los dos”, “No puede ser más lindo ese bebé, una belleza, se pasaron Mica y Cubero”, “Es hermoso igual a la madre”, “Como mamá te entiendo, es un amor inexplicable, te traspasa” y “Es tan bello Luca, es un dulce”, fueron algunas de las cosas que los usuarios escribieron.

Hace unas semanas, al referirse a Cubero, Mica paró a Ariel Rodríguez Palacios que le dijo que ella era “la esposa de un gran jugador”. “Pareja”, corrigió rápida de reflejos y luego explicó: “Porque no soy la esposa...la esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío...No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja”.

En ese momento, el anfitrión le preguntó si era una decisión de común acuerdo no pasar por el Registro Civil, y ella aseguró: “Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome ´¿aceptás...?”. Por último, acotó: “No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no”.

En el programa, también habló alguna vez sobre cómo fueron sus primeras semanas en su casa con Luca: “Los primeros 15 días fueron caóticos, tenía muchos miedos. Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí. Yo estaba sacada. Me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo. Después, ya me relajé”.

Ya Cubero la había ido a visitar al programa y hablaron de la dinámica familiar. Con respecto a Luca, ambos coincidieron en que su hijo “está creciendo rápido”. Y Viciconte aprovechó la oportunidad para destacar que tanto él y Rodríguez Palacios tienen cuatro hijos: su pareja es padre de Indiana, Allegra y Sienna, de su matrimonio anterior con Nicole Neumann-. “¿Vas a desempatar? ¿Se viene el quinto?”, le preguntó el conductor a su invitado especial sobre la posibilidad de seguir agrandando su familia con Mica.

Seguir leyendo: