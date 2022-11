Cinthia Fernández se burló de Matías Defederico con un irónico meme por la cuota alimentaria de sus hijas

Cinthia Fernández se burló de la cuota alimentaria de Matías Defederico (Foto: Captura TV)

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no trae nada nuevo salvo algunas chicanas de parte de la panelista para que su expareja pague lo que le corresponde según la ley con respecto a la cuota alimentaria de sus tres niñas.

La furia de Cinthia Fernández contra Silvia Fernández Barrio por el Mundial de Qatar Las panelistas de Momento D vivieron un fuerte episodio en medio de un debate por las costumbres árabes VER NOTA

Los padres de Charis, Bella y Francesca están sumergidos en un pleito de nunca acabar, fundamentalmente por temas económicos y por los gastos de las pequeñas.

Hace pocos días, la modelo decidió mostrar en su cuenta oficial de Instagram la cifra de dinero que le pasó el padre de sus hijas correspondiente a la cuota alimentaria.

Todo comenzó cuando una seguidora le preguntó a la influencer: “¿Te pasa la mantención el papá de las nenas o se hace el langa? ¿qué porcentaje les corresponde?”. La panelista de Momento D (El Trece) publicó una captura de la transferencia que le hizo el exjugador de fútbol por un total de $55 mil pesos.

“Para tres nenas, cuatro veces menos de lo que debería. Y encima a mitad de mes”, señaló la bailarina, indignada por el dinero que le depositó Defederico. En septiembre, Fernández había contado que gastó casi $100 mil en una compra de alimentos en un supermercado mayorista.

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no para por la cuota alimentaria de sus hijas (Foto: @cinthia_fernandez)

Cabe recordar que meses atrás, Cinthia había dicho que su ex debía cumplir con los $168.828 establecidos por la Justicia, pero él siempre se excusó diciendo que no podía cubrirlos, ya que no tenía ingresos más que los de la barbería que abrió en Villa Urquiza junto a un socio.

Luego de muchos reclamos, ella anunció que Matías debía pagarle dos millones de pesos a principios de diciembre. Para celebrar la noticia, Cinthia se grabó bailando en ropa interior en el medio de su casa mientras cantaba “en traste reclamé, en traste festejaré”. Aunque eso fue mal recibido por su séquito de seguidores, quienes no vieron la necesidad de la modelo de mostrarse casi desnuda, a ella no le importó ya que finalmente sintió que se hizo justicia.

“Se aprobó el veraz para papitos deudores. Y esto se festeja. Quizás pudo haber sido criticada en su momento mi forma, pero llamé la atención de 5 millones de personas con una causa poco escuchada, a la que nadie le daba bola y a la que hoy a muchos hipócritas les parece genial”, indicó la panelista.

“Muchas de esas personas hipócritas son mujeres, mujeres que son las peores a la hora de solidarizarse con el otro, las primeras en decir que uno llora alimentos y vive en un country. Pobres, perdónenlas, no saben diferenciar los derechos de los hijos y las obligaciones de ambos padres. O las hipócritas del medio que hoy se la dan de femisolidarias y aplauden la medida, pero cuando yo dije mis propuestas se reían, o se enfocaban solo en mi cola”, cerró Fernández.

Meses atrás, Defederico habló con Luis Ventura en Secretos verdaderos (América) y rompió en llanto al hablar de sus hijas y dijo ser consciente de las deudas que tiene en relación a la cuota alimentaria. En el mismo sentido, aseguró que se trata de un monto que en la actualidad no puede pagar, y argumentó que cuando firmó el acuerdo, trabajaba en otro país y ganaba en otra moneda.

Con los ojos vidriosos y en compañía de sus hijas, concluyó: “No soy el mejor papá, lo sé pero estoy aprendiendo. Estuve mucho tiempo fuera del país sin ellas y me perdí un montón de cosas pero lo quiero reconstruir”. Y señaló que Cinthia es una excelente madre “pero hay cosas que tenemos que pulir como expareja”.

Sin embargo, hoy, la panelista de Momento D, luego de haber revelado que su ex le debe 10 millones de pesos que los cobrará cuando sus hijas sean mayores de edad, le dedicó un fuerte meme al exfutbolista.

El posteo irónico de Cinthia Fernández hacia Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas (Foto: @cinthia_fernandez)

Cinthia compartió una foto de una nena con cara de anciana, un montaje hecho en Photoshop. “Ja, ja, ja... Hoy tuve novedades y la verdad decido tomarlas con humor... Mamitas, acá se puede apreciar a hijos de papás luchones esperando la cuota alimentaria...”, sentenció, sin perder la ironía que la caracteriza.

Seguir leyendo: