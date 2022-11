Acusaron a Nancy Pazos de ingresar sin permiso su celular a la boda de Florencia Peña: su respuesta

Nancy Pazos y Georgina Barbarossa en la boda de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León (Fotos: Instagram)

El pasado sábado Florencia Peña se casó con Ramiro Ponce de León en la provincia de Salta y ante 170 invitados. Una de las reglas de la boda fue que nadie pudiera ingresar con su celular. Sin embargo, Nancy Pazos lo llevó y logró filmar y fotografiar parte de la ceremonia.

“Lo que hizo fue muy viva. Entró al hotel sin cambiarse, después fue a vestirse a la habitación de otra invitada e ingresó a la fiesta sin pasar por la recepción donde estaba la caja donde se dejaban los celulares”, contó en Intrusos (América) Ramiro Arzuaga, el ambientador de la ceremonia que fue organizada por Claudia Villafañe.

“Cuando empezó a grabar, la gente de la organización la vio, le pidieron el celular y se lo tuvo que dar. Ya había grabado cosas de la entrada, tuvo que entregar el celular”, agregó el profesional. Sin embargo, Pazos lo desmintió.

Nancy Pazos y Georgina Barbarossa

“Yo misma lo dije al aire en Secretos Verdaderos. Con ese celular nos sacamos una selfie Flor, Georgina (Barbarossa) y yo. Y la foto la saco la propia Flor. No era la única que tenía celu: tenían los estilistas y los que manejan las redes”, contó Nancy en diálogo con Teleshow. Y destacó: “Obvio que me autorizo Flor. Y desde ya que no subí ninguna foto a mis redes, que era lo que estaba prohibido. Soy una profesional. A joder a otro lado”.

“La selfie la publico primero Georgina. Yo la publique recién, hace un rato. Y las fotos que ves del casamiento en mi feed están todas sacadas con mi celu”, agregó la periodista.

“Yo soy re contra amiga de Flor y es verdad, me cambié en la habitación de Georgina. Fui temprano para maquillarme y peinarme. Y después me puse el vestido en lo de Georgina. Yo sabía que no se podía usar el celular”, dijo con respecto al hecho de haberse cambiado en una habitación de la estancia.

Nancy Pazos luciendo su vestido en la boda de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

“Yo estaba totalmente expuesta, todos me veían con el teléfono. No iba a andar haciendo boludeces. Lo que a Flor y Ramiro les interesaba era que no se subieran cosas que no estuvieran autorizadas por ellos. De hecho, yo no subí nada, ni le saqué fotos a Flor. La única foto que tengo con Flor, la sacó ella”, reiteró la periodista.

“En un momento sí entregué mi celular, cuando vino una asistente de Claudia Villafañe, que vino a decirme: ‘Che, hay alguien que se está quejando’. Y se lo di, yo ya casi no tenía batería, eran como las 2 y media, 3 de la mañana”, cerró.

Por estas horas, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León están volando hacia Tulum, en la Riviera Maya mexicana para disfrutar de su luna de miel. Cerca de Florencia destacan que para la boda “no hubo canje, que ella cerró el hotel para la fiesta, pero pagó todo”.

“Yo venía de una época muy difícil, recién me había separado del papá de mis chicos y encima él vivía a miles de kilómetros”, contó Florencia Peña días antes de la boda con Ramiro acerca de cómo se dio el comienzo de su relación. “Cuando lo vi venir caminando por el pasillo casi me muero. Tenía puesta una remera de color turquesa que sobresalía más que sus ojos”, agregó Flor matándose de risa. Enseguida Ramiro recordó el episodio e incluso lo que él le dijo en ese momento: “No vas a poder cambiarme todo”.

Flor Pena y Ponce de Leon dieron una entrevista juntos antes de casarse

A la hora de hablar de sus defectos y virtudes la pareja fue contundente. “Para mí el peor defecto de Flor es el desorden, aunque después de diez años comprendí que ella es una artista, que empieza del caos y termina en el orden”, dijo su novio. En cuanto a un defecto de él, la actriz confesó que es un poco lento, que tiene otros tiempos para hacer cosas, al revés de ella que es muy polvorita con todo. Y hubo coincidencia en las virtudes: los dos se mostraron amorosos y coincidieron en el gran corazón del otro.

