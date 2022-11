Noelia Marzol fue internada en medio de su embarazo: cómo está su salud

Noelia Marzol fue internada en medio de su embarazo (Instagram)

Desde hace una semana, Noelia Marzol está internada en el sanatorio Otamendi, ubicado en Barrio Norte. La modelo transita su segundo embarazo y los médicos que la atienden le aconsejaron realizar reposo absoluto, luego de sufrir contracciones.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular bailarina compartió con sus seguidores historias desde la clínica y explicó el motivo por el que se encuentra hospitalizada. “Los quiero. Un día que no subo historias y ya especulan con el nacimiento de Alfi”, señaló sobre los mensajes que le enviaron algunos de sus fanáticos.

“No nació, pero bueno... Mis hijos son ansiosos”, bromeó Noelia en referencia a una situación similar que vivió con su primer hijo, Donatello, fruto de su relación con Ramiro Arias. Además, reveló que tiene una red de contención que la ayuda a llevar adelante este momento: “Mamá y papá nos salvan las papas. Mis suegros nos bancan emocionalmente. Y mis amigos y familia están súper atentos a cualquier situación”.

Por último, Marzol aseguró que los médicos le pidieron que realice reposo absoluto hasta cumplir un par de semanas más. “Así sale bien horneada”, afirmó en tono de broma por la próxima llegada de la pequeña Alfonsina a la familia.

Noelia Marzol fue internada en el Otamendi

La bailarina tiene fecha de parto para Alfonsina estimada en los primeros días de enero 2023, pero como Donatello nació prematuro, los médicos le hablaron de la posibilidad de que su segunda hija también se adelante. Es por eso que los médicos le recomendaron “estar tranquila” y esperando la llegada de su beba.

Cuando estaba transitando los seis meses de gestación, la actriz debió despedirse de su participación en el espectáculo Sex, viví tu experiencia. Sus compañeros de elenco le organizaron una cena a la que ella asistió acompañada de su marido Ramiro y de su hijo Donatello.

Noelia Marzol contó los motivos de su internación en Instagram

“Les cuento: terminé anoche con una pubalgia tremenda. Por lo cual, lo único que puedo ahora es hacer reposo. No sé si llego a mi función de despedida”, contó la bailarina a través de sus redes sociales, un tanto preocupada a pocas semanas de que nazca Alfonsina.

En otra historia, junto con una foto en la que se la ve abrazada a su hijo descansando, llevó tranquilidad a sus seguidores: “Estamos regias. Con exceso de cuidado y amor. Los amo”. Y sobre cómo estaba Donatello, agregó: “Casi como si supiera que me siento yo mal. Está hecho una seda”.

Noelia Marzol fue internada en medio de su embarazo y debe hacer reposo

Al principio de su embarazo Noelia se había tomado una licencia en Sex. “Después de Dona había quedado con 43 kilos. Parí y al mes volví a la obra, luego se me juntó La Academia, la temporada teatral en Villa Carlos Paz... Había quedado muy consumida”, había contado a Teleshow sobre por qué había decidido parar. “En ese momento pactamos parar hasta los tres meses de embarazo. Me tiré en el sillón, miré televisión, comí, no hice nada de actividad y recuperé mi peso. Llegué a los 48 kilos, seguí engordando con el embarazo y volví”, agregó.

Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre fue el Día Mundial del Niño Prematuro. Por primera vez, la actriz contó detalles del difícil momento que vivió con Donatello y mostró imágenes del pequeño internado en neonatología. “Hoy ya lo ven, es un terremoto, pero la peleó fuerte”, recordó.

Noelia Marzol tiene previsto fecha de parto en enero de 2023

Noelia Marzol está acompañada por su familia

