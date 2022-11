Jesica Cirio tendrá un mano a mano con la esposa de Ángel Di María

Jésica Cirio charló con la esposa de Ángel Di María (Telefe)

Es una de las esposas de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol con mayor protagonismo. Y es que, cada vez que alguien osó criticar a Ángel Di María, Jorgelina Cardoso no dudó en salir a defender a su marido y padre de sus hijas, Mía y Pía. Es por eso que, para la segunda entrega de Mujeres de la Selección, el ciclo de entrevistas que estrenó en la pantalla de Telefe, Jésica Cirio decidió ir a visitarla.

La cartera de Jesica Cirio: cómo es el “tetris” de imprescindibles saludables y glam que elige La conductora tiene varios secretos, uno de ellos es el perfume que usa. Cuáles son los recomendados que la acompañan para humectar la piel VER NOTA

Nacidos en la ciudad de Rosario e hinchas de Rosario Central, Jorgelina y Fideo comenzaron su noviazgo en el año 2009, cuando el jugador se desempeñaba en el club Benfica de Portugal. Así que los primeros años vivieron una relación a la distancia. Ella, por entonces, se desempeñaba como instrumentadora quirúrgica. Pero con el tiempo, y como todas las esposas de los jugadores, tuvo que dejar de lado su carrera para poder acompañar a su marido en los distintos países en los que jugó.

“Nos conocimos por internet porque yo era muy futbolera, mi equipo es Central y miraba todos los partidos, iba a la cancha, él jugaba ahí y le escribí como fan”, había contado ella sobre el comienzo de la relación. El 30 de julio de 2011, en tanto, Jorgelina y Di María se casaron en la Catedral de Rosario y desde entonces XXX en cada lugar que el zurdo desplegó su talento: Madrid, Manchester, París y actualmente en Turín. Y de más está decir, que Jorgelina fue una de las más fervientes hinchas cuando su marido defendió los colores de la Selección.

Jorgelina Cardoso contó todas las intimidades de su familia (Telefe)

Agustina Gandolfo, fue la primera protagonista de Mujeres de Selección. La esposa de Lautaro Martínez nació en Mendoza, es modelo e influencer, acaba de cumplir 27 años y tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte el día a día familiar, sus rutinas de belleza y entrenamiento, y sus distintos outfits. Pero acorde a la propuesta del ciclo, la idea es ir más allá de lo que se ve en las redes, y mostró el emprendimiento gastronómico que Agustina tiene en Milán, donde el bahiense defiende la camiseta del Inter de Milán.

Messi, Di María y Neymar protagonizan “El juego sagrado”, la serie de Star+ con los astros del fútbol que irán al mundial Conversaciones con además con Valverde y otras estrellas sudamericanas del fútbol que no te querrás perder VER NOTA

También abrirán las puertas de su casa Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, quien se llevó muy bien con la conductora y hasta compartieron una rutina de entrenamiento juntas; la portuguesa Amanda Gama compañera de Dibu Martínez y la colombiana Daniela Rendón, desde hace ocho años incondicional a Franco Armani, entre otras. Cada una contará sus historias de amor y todo lo que tuvieron que dejar atrás para acompañarlos -familias, amigos, estudios, trabajos- más allá de del glamour y el lujo que suelen mostrar las tapas las fotos en las redes.

Durante la grabación disfrutaron de un mate con la 11 del Fideo (Telefé)

“Mi balance del proyecto es súper positivo, fue una experiencia espectacular. Las chicas me recibieron de una forma que no esperaba, me abrieron las puertas de su casa y de sus historias. No soy apasionada del fútbol y sus historias me despertaban curiosidad, quería conocer más de ellas, que son las capitanas de la familia”, dijo Jesica Cirio a Teleshow, entusiasmada con este proyecto. Que también contemplará a otras mujeres que forman parte del staff de la comitiva mundialista, desde administrativas a cocineras, porque al fin y al cabo, ellas también son Mujeres de la Selección.

La esposa de Ángel Di María recibió a Jesica en su hogar (Telefe)





Los dos golazos de Di María en la victoria de Argentina frente Emiratos Árabes en el último amistoso antes del Mundial de Qatar Fideo asumió el protagonismo en Abu Dhabi con dos obras de arte: una volea de alto impacto y un grito a puro regate VER NOTA

Seguir leyendo: