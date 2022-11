Dani La Chepi se enojó porque le ofrecieron ponerse implantes mamarios por canje

Dani La Chepi tiene muchos seguidores en las redes sociales y está acostumbrada a realizar canjes con diversas empresas. Pero en esta oportunidad, la influencer se indignó al recibir un correo electrónico de una clínica estética que le ofrecía realizarse una cirugía mamaria por canje.

“Les voy a mostrar algo porque necesita ser mostrado”, señaló la conductora en una historia de Instagram y luego publicó unas capturas del mail que recibió de una empresa. “Trabajamos con el doctor..., experto en implantes mamarios y atendemos a la mayoría de las famosas del país. Queríamos contactarnos con vos porque vimos que tuviste un inconveniente con una de tus mamas y tu pezón no quedó como te gustaría”, decía el mensaje.

“En el caso de que volviera a aparecer el problema, existe la opción de quitarte las glándulas mamarias, como ya varias personas lo hicieron para no correr riesgo y terminar el problema de raíz. Si eso pasara contá con nuestros servicios para realizarte los implantes. Obviamente, sin cargo alguno, a cambio de publicidad y mostrar el proceso y el resultado. Esperamos que te llegue este mail a tu pronta respuesta”, cerraba el texto.

Dani aprovechó para bromear con este ofrecimiento pero también hizo una reflexión interesante: “El mail comenzó bien. Ponele, lo del pezón capaz que se quedó cuando yo dije que me quedó como un chinchulín, pero como dijo el mastólogo era cuestión de tiempo. Salió como la cabeza de una tortuga y tiene una cicatriz, pero no me molesta”.

Además, aseguró que se “habían ido un poco al pasto” y se puso a pensar si “la estética está por encima de la salud”. Incluso, aclaró que en el caso de tener algún problema, jamás iría a un centro de estética. “Pero me preocupa muchísimo la estética sobre la salud y la liviandad y la crueldad con la que se escribe”, opinó.

Por último, La Chepi explicó que respondió el correo electrónico a la clínica y les pidió que por favor tuvieran mayor cuidado a la hora de realizar este tipo de ofrecimientos porque “no saben lo que le puede pasar a la otra persona cuando lee algo así”.

Cabe recordar que la influencer tuvo un año complicado, no solo por la muerte de su querido padre, sino porque debió ser intervenida por un problema renal. Más tarde, se enfrentó a otra complicación cuando al realizarse una mamografía, los médicos vieron que tenía unas microcalcificaciones, una anomalía que puede ser peligrosa.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano”, reveló La Chepi.

En ese sentido, la exparticipante de Masterchef Celebrity precisó: “Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola-, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar. Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”, se quejó la actriz ya que estaba por estrenar su show personal. Finalmente, reflexionó: “Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.

