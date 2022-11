Silvina Escudero reveló la impactante suma que paga de expensas y se mostró furiosa: “¡Harta es poco!”

La furia de Silvina Escudero por la elevada suma que paga de expensas

Silvina Escudero se casó hace apenas tres meses y está en plena “luna de miel” con su marido Federico, pero no todo en su vida es color de rosa. Es que, en las últimas horas, la bailarina tuvo un ataque de furia contra la administración de su barrio y terminó revelando la elevada suma de expensas que paga.

“¿Recuerdan que les conté la suma de dinero que pago de expensas, que es una fortuna? Para que el deck no esté hecho. Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada, los obreros, mientras tomamos sol”, comenzó expresando, indignada, en sus stories de Instagram. Y, acto seguido, mostró las refacciones que se están llevando adelante: “Por acá hay que entrar, bien para clavarte todo y lastimarte, están trabajando todo....hermoso”.

Momentos más tarde, la ex Bailando por un sueño reapareció desde su casa y señaló: “Desistí de tomar mis 20 minutos de sol diario, imposible, trabajando todos los obreros. No se puede pisar, el ruido a quemado del metal, es una cosa impresionante. No lo puedo creer. Todo el invierno roto y ahora lo empiezan a arreglar”. En tanto, sorprendió al revelar la cifra que abona por las expensas de su barrio. “100 mil pesos por mes, qué lindo todo”.

En tanto, en las últimas horas Escudero volvió a utilizar sus redes sociales para contar la grave multa que recibió. “Ahora ni siquiera se puede estar en el poco espacio que queda de solarium ni hacer uso de la pileta. Simplemente no se puede usar nada hasta que terminen la obra...en plena temporada de pileta. No perdamos de vista la fortuna que nos hacen pagar de expensas para no poder usar los servicios ¡Harta es poco!”, escribió en sus historias.

La indignación de Silvina Escudero por la multa que recibió

Y luego, publicó un video en el que se se mostró nuevamente muy enojada. “La fortuna que pagamos de expensas para no poder usar justamente por lo que uno vive ahí es impresionante. Pero ahora me llegó una multa, la cual por supuesto rechazo. Porque a mí me llegan por mail las expensas, la forma de pago de las expensas y esta multa, pero nunca me llegó un aviso diciendo que no se puede usar ese lugar. Aparte, ¿a quién se le ocurre en este momento ponérselo a construir? Hay gente que no le da, no piensa, asi que rechazo completamente esto”, cerró.

Silvina Escudero recibió una multa en su barrio

Cabe recordar que a fines de agosto Silvina contrajo matrimonio con su novio Federico, con quien ya llevaba cuatro años de relación. Frente a sus familiares y amigos íntimos, la pareja dio el “sí” y luego lo celebró en un restaurante de la localidad Rincón de Milberg. En aquella oportunidad, había compartido en sus redes el momento de la ceremonia. “El momento más culmine y emotivo. Cuando dimos el sí acompañados de nuestros bebés Mulata & Branca”, escribió junto al video en el que se ve cómo, inmediatamente después de darse el primer beso como marido y mujer, sus perras se acercan y ellos los acarician y se funden en un fuerte abrazo. Entonces, la jueza de paz los presenta: “Ellas son Mulata y Branca con las alianzas”. Mientras tanto, sonaba una particular versión de “Who let de dogs out?” (“¿Quién dejó salir a los perros?”, en español). En tanto, en un posteo anterior la ex Bailando por un sueño ya había anticipado que a fin de año organizará su casamiento con ceremonia y fiesta incluidas.

