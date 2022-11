L-Gante sacó una canción para alentar a la selección argentina en el mundial de Qatar

“Hice un temita para alentar al Mundial”, dijo L-Gante en una de sus Instagram Stories y el cantante de cumbia 420 compartió un video corto en donde además escribió la estrofa para que cante la hinchada de la selección argentina en Qatar, cita deportiva que comenzará el próximo domingo 20 y en la que el equipo comandado por Lionel Messi y Lionel Scaloni debutará el martes 22.

“La banda está loca. Dale, Messi, que nos traés la copa. Soy de Argentina, tierra de Maradona. Fideo, De Paul y el Dibu van a mover la pelota. Nos vamos a Qatar y Scaloni se re copa”, dice la letra que escribió Elián Valenzuela y que en el video aparece entonándola junto con un grupo de amigos.

Días atrás y también en sus redes sociales, L-Gante adelantó en sus redes sociales el fragmento de una nueva canción que le dedicó a Wanda Nara, quien se muestra cada vez más cerca (¿y reconciliada?) de Mauro Icardi.

“Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada”, arranca el cumbiero con la letra de la canción, mientras en el videoclip se lo ve sentado en un estudio de grabación casero y el teléfono celular en la mano, en donde se la ve a la mamá de Francesca e Isabella Icardi en la pantalla. “Yo estoy pensando si te acuerdas de mí”, prosigue L-Gante, mientras le habla al teléfono, como si estuviera enlazado en una videollamada con Wanda.

Y luego, la estrofa se vuelve explícita cuando el cantante dice: “Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”, en lo que sería una descripción de sus encuentros íntimos con la hermana de Zaira Nara.

L-Gante reconoció que la extraña Wanda desde que se fue a Turquía y mientras la reconciliación definitiva con Icardi estaría por confirmarse. “La extraño un 8, ponele...”, dijo en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). Además, dijo que Wanda le regaló su buzo de Hello Kitty para que no lo extrañara. “Y le di un fuerte abrazo”, cerró con picardía.

Antes de que el matrimonio más mediático del momento diera indicios de una posible reconciliación, el cantante de cumbia 420 realizó un posteo en su cuenta de Instagram que llamó la atención y fue comentado por la propia empresaria. “No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, escribió Elián y Wanda reaccionó: “Que linda frase, aunque no la entendí”. “Ya entenderás”, retrucó él. ¿Será que siguen en contacto y L-Gante está al tanto de lo que ocurre entre la rubia y su supuesto ex?

Esta semana, Wanda compartió en sus redes una entrevista que realizó para la edición italiana de Vanity Fair. Allí, entre otras temáticas, fue terminante respecto a los motivos que la llevaron a pedirle el divorcio a Icardi.

“A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó”, señaló la empresaria que en días atrás pasó un largo tiempo en Buenos Aires. Allí participó de ¿Quién es la Máscara?, el show de Telefe, atendió compromisos de sus marcas de cosmética e indumentaria y coqueteó con L-Gante levantando todo tipo de rumores a su alrededor.

De acuerdo a su testimonio, este fue uno de los motivos que llevaron a la crisis de pareja. Y en este sentido, se refirió al régimen laboral del futbolista: “Entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme con los niños, ¿verdad?”, se preguntó. Y concluyó cuestionando algunos tópicos que se relacionan con la profesión de su marido: “Vive en el mundo del fútbol, donde trabajan pocas esposas y las mujeres de carrera son discriminadas”, señaló diferenciándose de lo que en un momento se conoció como “botineras”, un estigma del que siempre intentó despegarse y que a la luz de los hechos consiguió de sobrada manera.

