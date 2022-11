Primavera Sound Buenos Aires: Travis Scott, Cattáneo y Charli XCX dejaron al público encendido y crece la expectativa por el cierre de hoy de Arctic Monkeys

(Chule Valerga)

El sábado a la tarde tenía anunciadas tormentas y mucho calor. Pero ni los 29 grados de máxima ni la amenaza de lluvias pudieron evitar que los miles de melómanos de la Ciudad de Buenos Aires se congregaran en Avenida España para participar de la primera edición de Primavera Sound en el país.

La invitación era difícil de rechazar: una maratón de casi 12 horas de conciertos “a la carta” en medio de la naturaleza, rodeados de árboles y con la frescura de la Costanera Sur; una especie de homenaje al mítico Woodstock del 69 pero con sabor argento.

Travis Scott

Con seis escenarios en total, los asistentes tenían la opción de elegir entre una oferta artística de pop, rock, folk, trap, urbano, electrónica y cumbia en cuestión de minutos; pudiendo cambiar de género en cualquier momento y generando su propio “crisol” musical a gusto y piacere.

El protagonista innegable de la noche fue Travis Scott, encargado de dar el cierre de la jornada en un show de poco más de una hora dentro del Escenario Flow. Los fanáticos más intensos, identificados entre la multitud del festival por usar pasamontañas verdes, son reconocidos en el mundo por ser casi tan energéticos como su ídolo.

Raveena

Como no podía ser de otra manera, el “rey del rap” inició su show desde las alturas saltando sobre una plataforma circular a varios metros del piso. Acompañado por estruendos y estallidos de fuego que emergían del escenario, interpretó sus éxitos tan cortos -algunos de poco más de dos minutos- como efusivos.

“Highest in the room”, “90210″, “Sicko Mode”, “The Scotts”, “Stargazing” , “Mamacita” y por supuesto, el hit de “Goosebumps”, fueron tan solo algunas de las canciones con las que Scott logró enloquecer al público; acompañando la performance con saltos y gritos guturales como si fuera un diablo con rastas.

Pero Scott no fue la única estrella. Cerca de las 16 horas una gran multitud se congregó en el Escenario Samsung para ver a Raveena, una cantautora estadounidense de soul y R&B que -orgullosa de su ascendencia sij- invitaba al público a bailar sus éxitos al mejor estilo bollywoodense.

Jessie Ware (Créditos: Chule Valerga)

Jessie Ware fue otra de las artistas más demandas de la jornada. Ovacionada constantemente por su público LGBT+, Ware estuvo acompañada por cuatro bailarines que la escoltaron en “Spotlight”, “Read my lips”, “Hot N Heavy” y “Wildest Moments” con movimientos de voguing, piruetas y bailes sensuales.

Con un toque completamente distinto, cerca de la golden hour se presentó Father John Misty en el Escenario Flow. Aunque es reconocido por sus canciones de folk o rock indie, para el Primavera Sound Buenos Aires decidió explotar su lado romántico y “jazzero” de la mano de nueve músicos entre guitarra, batería, teclado y saxofón: “Chloë”, “Just Dumb Enough to Try” y “Goodbye Mr. Blue”.

Alfonso Lanza, director del Primavera Sound (Créditos: Franco Fafasuli)

“Es un festival artesano, en el sentido de que no está basado en algoritmos. DF es el promotor más solvente en Argentina para hacer festivales de esta magnitud. Al final lo que nosotros buscamos del promotor local es que entienda bien la marca Primavera Sound y DF desde luego que lo hace. Además, es muy importante que la escena local esté representada en el Primavera Sound y para eso DF es importante, sus niveles de producción son de primer nivel”, explicó Alfonso Lanza, director del Primavera Sound sobre el trabajo en conjunto con DF Entertainment.

Siguiendo con la línea de mujeres protagonistas, la japonesa Mitski se llevó todo el cariño de las fans agolpadas contra la valla con banderas, carteles y bandanas con su nombre. La artista apareció en el Escenario Samsung con un vestido blanco, lista para tocar “Love me more”; “I Will”; “Washing Machine Heart” y “Me and my husband”.

Mitski (Créditos: Chule Valerga)

A pesar de ser conocida por su perfil bajo, a medida que el cielo oscurecía la artista se convertía en una performer extravagante y sensual: lamía el micrófono, se tocaba el pelo o levantaba el vestido, saltaba enérgicamente y daba golpes al aire mientras sus fans lloraban y eran enfocadas en las dos pantallas gigantes.

Charli XCX, por su parte, dio un show eléctrico en el Escenario Flow. Con un traje de dos partes lleno de brillos y mucha piel al descubierto, cantó “Lightning”, “Gone”, “Beg for you” y “I Love it” (la canción que la llevó al éxito en 2012); al tiempo que se meneaba y le pedía al público que levantara las manos al ritmo de la música.

Hernán Cattaneo (Créditos: Chule Valerga)

La fiesta llegó con Hernán Cattaneo: cerca de las 22, el argentino elegido múltiples veces como el mejor DJ del mundo se colocó los auriculares y dirigió el show Future Memories durante más de una hora; al tiempo que la gente bailaba, hacía movimientos de cabeza e interpretaba la música como le gustaba.

Para darle un gran cierre al festival, luego de la locura Scott, el público pudo disfrutar de un show con Damas Gratis y L-Gante hasta las dos de la mañana. “Alza las manos”, “No te creas tan importante” y “Quieren bajarme” sonaron con el keytar inconfundible de un Pablo Lescano de pelo corto para darle lugar a “Pistola” y “Perrito Malvado” en colaboración con L-Gante.

Damas Gratis (Créditos: Franco Fafasuli)

“Tenemos una base de fans muy importante tanto de los que vienen a nuestra edición en Barcelona como los que nos siguen en redes. En argentina se ve un perfil muy fanático, muy apasionado, y que le da una identidad muy diferente a la de Barcelona. Es un público que a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo para bien; esa pasión con la que viven la música. Se genera un ambiente perfecto para un festival”, concluye Lanza.