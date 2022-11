Emilia Mernes pasó por America Rockstars y recordó sus inicios en la música: “Mi historia puede ser un ejemplo”

Emilia Mernes recordó sus inicios en la música durante su paso por America Rockstars 2022

Por este fin de semana, y por primera vez en Montevideo, se realiza una nueva edición del Festival America Rockstars. Allí, jóvenes de todo el país y la región disfrutan de shows internacionales, DJ sets y entrevistas en vivo con personalidades de la música, el deporte y el entretenimiento, en el complejo montado en el Faro de Punta Carretas .

Promediando la jornada del sábado y bajo un apacible sol que acompañó la tarde montevideana, Emilia Mernes pasó por el Inspire Stage para conversar con Nico Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, el equipo de Nadie dice nada (Luzu TV) encargado de realizar las entrevistas. Allí la cantante recordó sus inicios en la ciudad de Nogoyá, su breve paso por la universidad para estudiar Literatura, y la corazonada que persiguió para convertirse en artista y consagrarse como una de las más importantes de su generación. Pero que en esencia, sigue siendo la misma.

“Siento que mi historia puede ser un ejemplo para gente que estaba igual que yo”, contó la artista que viene de llenar un Movistar Arena, lejos de la soberbia y cerca de la empatía. Poniéndose en el lugar de miles y miles de artistas que creen que la posibilidad de trascender puede parecer imposible. Y que con talento, constancia y la pizca de suerte necesaria, no hay imposibles en la vida.

“Siempre soñaba con esto que estoy viviendo, pero lo veía re lejano por ser de una ciudad tan pequeña”, relató Emilia respecto a su infancia y adolescencia en Nogoyá, una ciudad de 20 mil habitantes en la provincia de Entre Ríos. Allí habló de su crianza en una familia trabajadora, con su papá panadero, sin nada que faltara pero sin los recursos suficientes como para solventar sus deseos de probar suerte en Buenos Aires.

En cambio, optó por Rosario, mucho más a mano, y “Pospuse mis sueños y estudié literatura”, resumió. Pero solo duró duró seis meses, porque todo marchaba bien a la hora de la lectura, pero se complicaba un poco cuando empezó a aparecer la gramática y se hacía más difícil solventar los gastos. Mientras todo esto ocurría, su pasión iba por las redes sociales, que todavía no tenían la fuerza que cobraron hoy pero sirvieron de un trampolín decisivo. “En ese momento subía covers en Instagram y a las dos semanas de dejar la carrera me descubre Fer Vázquez de Rombai. Sé que vine para esto, solo me tenía que dar cuenta”, aseguró. Y el resto es historia conocida.

Emilia con Nico Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, el equipo de Nadie dice nada (América Rockstars)

A casi diez años de aquel descubrimiento, Emilia transita un camino de éxito y popularidad donde todo parece color de rosas. Sin embargo, no siempre fue así: “Tuve un momento de mi carrera donde me replanteé mucho seguir adelante, pero me di cuenta que mi amor por la música era mucho más fuerte que el resto”, aseguró ante un público rendido a sus pies.

Claro está, también hubo una pregunta sobre su novio Duki: “Es un amor, estoy super enamorada. Siempre tengo a mi osito que me acompaña”, celebró romántica, y derritió a toda la audiencia. Y a contramano de lo que se puede presagiar para una pareja top del espectáculo, sus encuentros son bien caseros. “Nuestras citas con Duki son estar en casa, ya que no estamos nunca, y ver una serie, comer algo rico. Yo cocino”, reveló.

De la misma manera, afirmó no ser nada extravagante con sus amigas, con quien se junta a tomar mate y charlar de la vida, como cualquier chica de 26 años. También se reconoció fan de Gran Hermano, y demostró estar al tanto de las novedades del programa más exitoso en este momento de la televisión argentina.

En una distendida charla con el equipo de Nadie dice nada, la entrerriana habló del futuro. “Mi meta es seguir sacando música”, enfatizó. Y a la hora de soñar, no se anduvo con chiquitas: “Me encantaría hacer algo con Bizarrap, estaría bueno, hemos hablado de juntarnos pero estamos a full, siempre viajando los dos. También me gusta mucho La Rosalía, estoy soñando en grande, hay un chat con ella cuando sacó ‘Mal Querer’, le escribí y la felicité”, contó entusiasmada. ¿Y quién se anima a decirle a la adolescente que cantaba canciones en su casa de Nogoyá que es imposible?

