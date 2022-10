Una foto misteriosa y un corazón: el guiño virtual de Wanda Nara para L-Gante

Wanda Nara y L-Gante durante la fiesta de cierre de Canta Conmigo Ahora, el ciclo donde trabaja el músico (Grosby Group)

Lejos de sus días alocados en Buenos Aires, en los que compartieron días, noches y levantaron todo tipo de rumores a su alrededor, Wanda Nara y L-Gante continúan con su indescifrable relación desde diferentes partes del mundo.

Durante el fin de semana, la empresaria viajó de Estambul a Londres con sus cinco hijos, mientras que el cantante estuvo de gira por el norte del país. Y a pesar de los miles de kilómetros de distancia, dejaron constancia de su vínculo con un ida y vuelta en redes en el que hicieron público un código que de momento solo pertenecía al ámbito privado.

Después de pasar unos días en la capital inglesa, Wanda dejó a sus hijos varones con su papá, Maxi López, y emprendió viaje a París con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Mauro Icardi. En plena separación del delantero del Galatasaray, la empresaria celebró Halloween a lo largo de su travesía, como lo documentó en sus redes sociales.

Pero entre fotografías de brujas, calabazas y paisajes tenebrosos, se entremezcló una misteriosa postal sin destino aparente. En una de sus manos, la rubia sostenía unas golosinas masticables. Apenas detectable, una sola palabra en inglés -”miss”-, que hacía referencia a que extrañaba algo. Un corazón rubricaba el posteo que quedó flotando en el universo virtual hasta que alguien se hiciera cargo.

Del otro lado del Atlántico, L-Gante acusó recibo, replicó la historia y le sumó otro corazón para rubricar el vínculo. Un guiño a su relación que se mantiene a pesar del tiempo, la distancia y los compromisos comerciales, como señaló en las últimas horas Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la mayor de las Nara.

El guiño virtual de Wanda Nara para L-Gante

Todo ocurrió durante su visita al programa de Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó por los dichos del cumbiero durante su paso por la misma mesa. “Nos estamos conociendo”, había manifestado Elián con respecto a Wanda, por lo que la Chiqui no se quiso quedar con la duda. “¿Sale con L-Gante?”, indagó.

“Es cierto, se están conociendo, se llevan muy buen, trabajan juntos, se hablan todos los días por cuestiones profesionales, laborales, amistosas… ¿pero de ahí a pareja?”, se preguntó la abogada a modo de respuesta.

La propia Wanda se había manifestado al respecto antes de partir a Turquía, cuando su vínculo con el músico estaba en boca de todos. Recién se había estrenado el videoclip que protagonizan escenas subidas de tono, habían compartido noches de bares y festejos y coqueteado con haber pasado la noche juntos, ya que se mostraron en el departamento porteño de la rubia.

“No estoy de novia, es una relación buena onda”, declaró Wanda desde Ezeiza en un móvil con LAM. “¿Amistad con sexo?”, le preguntaron desde el piso. “No, yo no soy tan liberal. No lo conocía y en este viaje lo conocí mejor”, aunque aclaró: “L-Gante, nunca durmió en mi casa. Siempre nos vimos en grupo”.

L-Gante y Wanda Nara en el clip de "El último romántico"

A los pocos días, el músico visitó el programa de Ángel de Brito y habló de los orígenes de la relación: “Todo arrancó con menciones sobre la música, como por ejemplo con el tema de Tini. Me mencionó y yo le escribí no me acuerdo qué”, expresó el referente de la cumbia 420 sobre el primer contacto entre ambos.

“Después nos contactamos otra vez, luego me la crucé por acá. Y después pasó de todo. Nos encontramos acá días seguidos”, continuó Elián y se la dejó picando al conductor. “¿Pasó algo o no pasó nada?”, indagó. “No. Todo tranquilo, muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, no quiero meter la pata en nada ni caer en una de sus trampas de Ángel de Brito”, respondió entre risas.

