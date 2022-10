Las divertidas vacaciones de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Disney

Las vacaciones de Luisana Lopilato y su familia en Disney (Instagram)

A poco más de dos meses de dar a luz, Luisana Lopilato emprendió junto a su esposo Michael Bublé y sus hijos un viaje soñado. “¡Sí! ¡Estamos en Disney! Qué magia estar todos juntos acá. Ver sus caritas de felicidad y sorpresa a cada segundo es lo que más me emociona. Todo es tan maravilloso y perfecto”, escribió la actriz e invitó a sus más de seis millones de seguidores a viajar un rato con ella y su familia.

Se trata del primer viaje en avión para Cielo Yoli Rose, la más chiquita del matrimonio, que se embarcó con sus hermanos Noah, de 9 años; Elías, de 6, y Vida, de 4 rumbo a Los Ángeles para disfrutar de las atracciones del parque temático.

Luisana, que se prepara para volver a representar a Paola Argento en la versión teatral de Casados, con hijos, subió a sus redes un video de las primeras aventuras en el parque, en el que se ve la felicidad por compartir esos momentos imborrables en familia.

Y es que no se trata de un viaje más: es la primera excursión que realizan con la más pequeña del clan, que tuvo su bautismo en avión lo que motivó la emoción y el orgullo de su mamá. “Se portó todo el viaje como una reina, mi bebé”, celebró Luisana, en una tierna postal en la que Cielo dormía sobre su pecho.

En la previa, la actriz había decidido renovarse por completo y les preguntó a sus fans si aprobaban el cambio. “¡Nuevo look!”, escribió la actriz desde Canadá. “Siento que volví a mi adolescencia. ¿Les gusta?”, preguntó luego ya con el resultado revelado, en un reel donde se puede seguir todo el proceso de decoloración de su pelo y el corte.

La emoción de Luisana Lopilato por el primer viaje en avión de Cielo

Enseguida, el posteo se llenó de comentarios positivos y referencias a uno de sus trabajos más emblemáticos. “Mia Colucci is back”, “¿Y por qué parecés de 17?”, le escribieron en relación a su papel en Rebelde Way. Lo cierto es que no es la primera vez que la esposa de Michael Bublé busca cambiar su estilismo aunque de base, suele tener un estilo más clásico. Se trata de pequeños retoques que la llevan a lucir distinta, y este claramente es uno de esos casos.

Todo esto ocurrió a dos meses del nacimiento de su cuarta hija , Cielo Yoli Rose Bublé. “¡¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! ¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos!”, escribió por entonces la pareja en ambas cuentas, en castellano y en inglés, y sumaron al saludo a sus otros tres hijos. El nombre de la beba lo había mantenido en secreto y solo había adelantado que era obra de uno de sus hermanos, aunque no quiso revelar cuál.

En cuanto a su carrera laboral, por ahora se encuentra maternando y acompañando a su esposo en su gira, pero pronto viajará a Buenos Aires para instalarse junto a su familia para subirse al escenario y volver a ponerse en la piel de Paola Argento para el regreso de la familia más querida, Los Argento en la sitcom Casados con hijos. Sin dudas será un éxito de taquilla en la calle Corrientes. Pero antes, estrenará Matrimillas, junto a Juan Minujin, una comedia romántica que llegará a Netflix en diciembre de 2022.

