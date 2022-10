Estefi Berardi contó por qué el hermano de Thiago de Gran Hermano 2022 no va a la escuela desde hace dos años

Thiago Medina

Thiago Medina se convirtió en uno de los participantes más queridos de la nueva edición de Gran Hermano. Es por eso que en los últimos días, su familia se fue presentando en los medios. Una de sus hermanas, por ejemplo trabajó con él en el Mercado Central y Brisa, su melliza confesó que lo extraña mucho y llora cada vez que mira el programa.

En ese contexto, en un móvil con LAM, Lucas, uno de los hermanos más chicos del participante del ciclo conducido por Santiago del Moro, contó que no está escolarizado: “No porque perdí los años. Estoy en lista de espera para volver a entrar. Tengo ganas de volver al cole”.

Al escuchar su testimonio, la panelista del programa de Ángel de Brito, Estefi Berardi, decidió poner manos a la obra para ayudar a ver si podía resolver la situación del niño. Luego, en sus redes sociales, la ex Combate contó algunos de los pormenores del caso: “Anoche me contactó enseguida el intendente de la Matanza y hablé por teléfono con su secretaria Daniela. Me contó que ya había ido un asistente social a la casa de Thiago, pero la familia le suspendió el encuentro. Que hoy volvería. Me contó también que no no existe la lista de espera de 2 años. Que cualquiera que tenga ese problema puede ir a Pueyrredon 2241, es la jefatura regional de La Matanza. Y a los chicos los escolarizan automáticamente”.

“Además, me comentó que ya habrían recibido ayuda con materiales para su vivienda. Todo esto se lo comenté por teléfono a Camila, la hermana de Thiago, pero jamás respondió mis mensajes. También me contó que le facilitaron un turno para la resonancia que necesitaba el papá, pero que el señor tampoco se presentó”, dijo y para finalizar, dio su punto de vista: “Conclusión y esta es mi opinión al respecto. No soy defensora de este gobierno pero en esta se portaron súper bien. Se pusieron a disposición antes de que yo consulte. Y por lo visto, es la familia la que no quiere que los chicos vayan al colegio. Desconozco el motivo”.

“Por último, también me contó la secretaria de qué hay ayudas para que los chicos puedan ir al colegio y no tengan que salir a trabajar. Tal vez ellos no están enterados. Estaría bueno que hoy reciban a la asistente social”, cerró en su cuenta de Twitter.

En la nota que habían dado a LAM, Camila la hermana mayor del participante, había contado: “Thiago siempre decía que lo íbamos a extrañar, porque él es la alegría de la casa, decía. Y tiene razón... la está pasando bien, estoy feliz, pero hace una semana que no está, y me preguntó ‘¿Dónde está Thiago?’, y lo veo por la tele...”.

Además, contaron que no lo pueden ver las 24 horas porque no tienen internet: “Apenas llegamos con los megas... (Además) trato de no ver porque me pongo mal. Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás (Holder) dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha: cuando lo dejó de lado y (Thiago) se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando”.

Ante la consulta del conductor sobre los comentarios maliciosos en las redes -que ella prefiere no leer-, Camilia aseguró que Thiago no busca “victimizarse” al contar su historia de vida. “¡Jamás!”, dijo, con firmeza, descartando cualquier especulación de su hermano. Julio Medina, su papá, tomó entonces su palabra: “¡Thiago es un ángel! Es pobre porque no tiene plata, pero es rico porque tiene un corazón de oro”, afirmó el hombre. Minutos después, rompió en llanta: “Lo extraño horrores. Él sabe que yo lo amo con el alma, y él a mí también”. “Toda la vida nos humillaron porque no teníamos nada. Y acá estamos: mal o bien, estuvimos siempre juntos...”, agregó Camila, entre lágrimas, al hablar de la muerte de su mamá.

