Wanda Nara es la hincha de River pero celebró el campeonato de Boca y se convirtió en meme

Wanda Nara, la hincha de River que celebró el campeonato de Boca

Wanda Nara está desde el fin de semana en Turquía, donde vivirá de ahora en más luego de que su ¿ex? Mauro Icardi consiguiera un nuevo contrato para jugar allí. La ex investigadora de ¿Quién es la Máscara? se reencontró con sus hijos, pero también tuvo tiempo para celebrar el campeonato de Boca, aunque... ella es de River.

“Gallina siempre”, aclaró en una historia antes que nada, pero agregó: “Aunque tengo una parte de Boca, felicidades”, escribió junto con una foto de ella con la remera xeneize. Por supuesto, la imagen generó la reacción y las risas de los usuarios de las redes sociales que rápidamente compartieron memes de gente luciendo ropa de ambos clubes.

Así, aunque eta vez no se trataba de su separación, ni de L-Gante ni de su paso por la tele sino de un hecho deportivo, ella logró una vez más ser protagonista, opacando por un instante a los campeones.

El fin de semana Wanda viajó a Turquía y se reencontró con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López y con Francesca e Isabella, de Mauro Icardi. En sus primeras horas en Estambul, compartió varias fotos de ella con los pequeños.

“Las despedidas me cuestan, algunas lágrimas. Pero feliz de encontrarme con mis hijos pronto”, había escrito ella un rato antes. Al llegar a su casa se encontró con varios dibujos y cartas que le habían hecho sus chicos. “Mamá te amo” y “Sorpresa”, habían escrito las más chicas de la casa en una carta.

Icardi por el momento no comentó ninguno de los posteos de la mayor de las Nara. . Lo que sí llamó la atención es que quien le comentó algo fue Maxi López, el padre de sus tres varones y que está actualmente esperando su primer hijo con la modelo Daniela Christiansson. “La mejor medicina”, le escribió el exfutbolista junto a tres corazones celestes, a lo que Wanda a su vez respondió con un emoji de un rezo y un corazón rojo.

Minutos antes de abandonar nuestro país, cuando era entrevistada por LAM, a Nara le preguntaron si lo amaba a Icardi y respondió: “Hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero las parejas se terminan. Amar significa no lastimar. Y en un punto amo a Maxi, si le pasa algo sabe que voy a estar, como pasó”, señaló.

Promediando la nota, Wanda recordó la visita express de Icardi a Buenos Aires y negó haberse encontrado en su departamento de Avenida del Libertador. Al rato, de Brito le leyó los mensajes que les mandaba Mauro Icardi desde Estambul en los que aseguraba que Wanda mentía, y que tenía pruebas que habían estado juntos durante el domingo. Además, prometió que en noviembre iba a estar en el piso de LAM. “Me parece rarísimo porque odia a la prensa”.

En ese momento Wanda confirmó que se encontraría con Ana Rosenfeld en Estambul para continuar los trámites de divorcio y que no vivirá bajo el mismo techo que Icardi. Regresará en 10 días donde tiene que atender un compromiso con Telefe, que según de Brito tiene que ver con un ingreso a la casa de Gran Hermano que Wanda negó sin mucha determinación. Además, hará dos campañas publicitarias de cara al Mundial, aunque de momento no viajará a Qatar: “Había dos marcas y no logramos ponernos de acuerdo con los valores”.

