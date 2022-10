Fotos: las divertidas aventuras de Marcela Tinayre y su nieta Ámbar en Miami, en la previa de Halloween

Marcela Tinayre

Si algo distingue a Marcela Tinayre es ser una abuela canchera. Aunque suele ser muy reservada con su vida privada, en sus redes algunas veces postea algunas imágenes de distintas aventuras -todas muy divertidas- que vive con sus nietos.

Esta vez compartió unas graciosas fotos con Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale. Abuela y nieta están pasando unos días en Miami. Pero nada de subir imágenes de ambas tomando el té, visitando tiendas exclusivas o paseando por algún parque. Ellas se divierten y muestran que cuando están juntas, la pasan increíble.

Como se acerca la fiesta de Halloween, celebración que en Estados Unidos tiene un gran despliegue, Ámbar y Marcela aprovecharon para visitar un local de venta de artículos para esa celebración. “¡Listas para Halloween!”, escribió la hija de Mirtha Legrand junto a una foto de su nieta, y donde se las observa a ambas luciendo unos lindos sombreros negros. La imagen recibió más de tres mil likes.

Marcela Tinayre y Ámbar, caracterizadas para Halloween

La segunda imagen fue de Ámbar con una peluca afro, vestida con una campera de cuero y haciendo el gesto rockanrollero de cuernitos con sus manos. Su abuela escribió: “Guiño y rock and roll”, y obtuvo casi mil likes. Entre los comentarios, los que más se repetían eran los que destacaban la belleza de la joven y el parecido con su mamá.

(@soymarcelatinayre)

Otro posteo no fue una foto sino una filmación donde Marcela aparece con la máscara de un payaso terrorífico, y juega con un esqueleto. El disfraz de ese video recordó que la conductora fue una de las participantes de ¿Quién es la máscara?, el ciclo que Natalia Oreiro condujo en Telefe. Esa vez, Tinayre se animó a ponerse el traje y cantar frente a los investigadores y el público. Lo hizo como La Chancha, una cerdita muy cool con la cual interpretó la canción “Solo se vive una vez” y divirtió a todos los presentes con sus pasos de baile.

Cuando fue eliminada, la conductora de Las Rubias volvió a mostrar su complicidad de abuela ya que en ese momento declaró: “Nadie de mi familia lo sabía (que participaría en el programa). Solo se lo conté a mis nietos y tenemos un secreto, por eso eligieron La Chancha. A ellos les gustó”, reveló y aseguró que su mamá, Mirtha, no sabía su participación en el programa.

No es la primera vez que abuela y nieta disfrutan de un viaje juntas. En 2018, Marcela viajó con su hijo menor, Rocco Gastaldi, y Ámbar a Francia y Turquía. Los tres pasaron primero por París y visitaron el museo del Louvre, hicieron compras en las boutiques parisinas y merendaron en el famoso Café de Flore. Fue ahí mismo que Marcela publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a su nieta en la que deja en evidencia el tremendo parecido de la adolescente a su madre Juana. “París, Café de Flore, Ámbar y yo”, escribió la conductora, claro que en francés, junto a la imagen en la que aparece con su nieta.

Te puede interesar:

En diciembre de 2020, Ámbar había sorprendido con su presencia en lo que fue el regreso de su bisabuela a la televisión, luego de que Mirtha permaneciera nueve meses en cuarentena por la pandemia. En esa ocasión, y a pedido de Nacho Viale, ingresó al estudio con un enorme ramo de flores para su madre y un cálido beso para la Chiqui. “Yo no lo sabía, Juana no lo sabía, mamá no lo sabía”, había indicado Marcela, también participante del ciclo esa vez, y contó que se enteró que su nieta aparecería cuando la producción le alcanzó un papel que decía: “Presentá a Ámbar”.

Luego, destacó que fue la joven quien aceptó la invitación del productor cuando la llamó para convocarla. El sí quedó entre sobrina y tío. Ni Mirtha, Marcela y Juana estaban al tanto. Era una verdadera sorpresa. “Ámbar tiene 17 años, ella decide, ella maneja, se mueve, decide sus profesiones”, dijo en esa oportunidad la conductora.

Hoy abuela y nieta disfrutan de un tiempo de risas y complicidad en la ciudad de Miami y muestran que juntas la pasan genial.

Ambar de Benedictis saludó a Mirtha Legrand por su cumpleaños 95

Seguir leyendo: