Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

Las mesas del sábado y el domingo están servidas y los programas de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale definieron sus invitados. Como viene ocurriendo hace tres fines de semana, El Trece y Telefe preparan su artillería para la batalla del rating.

En orden cronológico, la aventura televisiva arrancará el sábado a las 21.30 por la pantalla de El Trece con La noche de Mirtha. En esta emisión, la Chiqui estará acompañada por la panelista Yanina Latorre, el cantautor Jairo -quien además dará un show musical-, la actriz, comediante y conductora Lizy Tagliani, la senadora nacional por la Provincia de Santa Fe, Carolina Losada y el conductor y periodista Esteban Trebucq.

Carolina Losada se sentará en la mesa de Mirtha Legrand (Franco Fafasuli)

A las 22.15 dará comienzo una nueva edición de PH, Podemos hablar como siempre por Telefe. En esta oportunidad, visitarán a Andy los actores Leo Sbaraglia y Cecilia Dopazo, el cantautor César Banana Pueyrredón, la periodista Laura Ubfal y el cantante Rei, actual novio de María Becerra. Los cinco compartirán experiencias y anécdotas en el Punto de encuentro, abrirán su memoria fotográfica en el momento del árbol y se batirán a duelo en la máquina de los osos de peluche.

Cecilia Dopazo estará en PH, podemos hablar

El domingo en Almorzando con Juana, la conductora tendrá como invitados en la mesaza a la actriz Eugenia La China Suárez, el actor y cantante Benjamín Rojas, la periodista Dominique Metzger, el comediante y actor Campi y el periodista Osvaldo Bazán.

El pasado domingo se vivió una situación insólita con Charlotte Caniggia en Almorzando con Juana. Es que la joven mediática no tuvo una buena conexión con la conductora. Ya desde el comienzo, las cosas no salieron bien entre ellas durante la presentación de la mediática. “Qué vergüenza”, se la escuchó decir por lo bajo a la futura participante de El Hotel de los Famosos 2, al ingresar al estudio. “Bienvenida, ¿cómo te sentís?”, le preguntó Juana a su invitada. “Muy bien... despeinada”, contestó Charlotte, mientras se dirigía directamente a la mesa. La mediática abandonó inmediatamente a la animadora apenas la presentó, dejándola sola, con las palabras en la boca…

Este domingo, Benjamín Rojas será parte de Almorzando con Juana

“¡Vamos al corte! ¡Se me fue la invitada!”, pidió Viale a su producción, en medio de un ataque de risas. Una vez, sentados en la mesa, Juana tomó la palabra, saludó a sus invitados nuevamente y le habló a Charlotte. “Te quería presentar y te fuiste”, le dijo. “No, me daba mucha vergüenza. Estoy nerviosa”, fue el breve comentario de la hija de Mariana Nannis.

Lo cierto es que, después de este incidente, ambas tuvieron un tenso intercambio de opiniones sobre el cuidado del medio ambiente, algo con lo que la nieta de Mirtha Legrand está muy comprometida. “¿Vos reciclás algo?”, le consultó Viale. A lo que ella, sincera, contestó: “Nada, tiro todo junto”. Sorprendida por su respuesta, le insistió: “Pero tenés que empezar...”. “Yo ese mambo no lo tengo, es un mambo me parece”, le retrucó sin filtros la hermana de Alex Caniggia.

Charlotte Caniggia dejó hablando sola a Juana Viale

Entonces, Guillermina Valdés, que también estaba presente, intervino en favor de la anfitriona: “Pero sos la más joven de la mesa, sos la que tenés más mundo para vos”. Algo con lo que Juana coincidió: ¡Sí, sos la más joven!”. “Sí, bueno, pero no, ¿Quién hace eso?”, respondió Charlotte, aunque el resto de los invitados aseguró que ellos sí lo hacían. “Estaría buenísimo generar conciencia”, reflexionó Viale.

En tanto, Juan Minujín, otro de los invitados, también quiso sumarse al debate y le preguntó: “¿Alguna cooperativa de cartoneros conocés?”. “No, no conozco nada de eso. Lo veo a veces en la calle, pero no sé nada de esto”, enfatizó la mediática. Para reforzar su idea, la conductora opinó: “Está bueno empezar a abrir un poco y conocer para ayudar y colaborar, porque si tenés hijos va a ser la Tierra que ellos hereden”. Sin embargo, Charlotte siguió firme en su postura: “Igual el mundo ya es un desastre, por más que uno recicle....Hay tantas cosas mal que por más que uno recicle es al ped... Me parece. Es mi punto de vista”. “Yo no creo, cada granito ayuda”, apuntó Juana.

