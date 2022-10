Thelma Fardin, minutos antes de la declaración de Juan Darthés: “Espero que la Justicia esté a la altura”

Juan Darthés y Thelma Fardin

A casi cuatro años de que Thelma Fardin denunciara en Nicaragua a Juan Darthés por violación, por un hecho presuntamente ocurrido en una gira de Patito Feo en el mencionado país en el 2009, el actor declará por primera vez. Lo hará ante la Justicia de Brasil, donde tiene nacionalidad y donde se radicó luego de que la actriz hiciera público el caso.

Está previsto que el actor se presente ante el juez Ali Mazloum, desde las 13.00 hora Argentina. Con su testimonio, quedaría cerrada esta etapa del juicio que se reanudó el 29 de septiembre tras un pedido de nulidad por parte de la defensa. Luego, se esperarán los alegatos y desde la parte querellante esperan que antes de fin de año haya sentencia.

Al rededor de las 12.15 Thelma llegó a Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en Perón 667, en el barrio porteño de San Nicolás, donde presenciará de manera virtual la declaración del acusado. Antes de ingresar, acompañada por sus abogados Martín Arias Duval en Argentina y Carla Junqueira en Brasil e integrantes del colectivo Actrices Argentinas, habló con los medios.

“Estoy con expectativa de que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos, hizo mucho (él) para no llegar hasta acá y esperamos que se siente jurisprudencia no solo por mi caso, sino por todos, en una justicia que revictimiza. Después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, acá estamos y esperamos que la Justicia le de una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar”, dijo.

Te puede interesar: Se reanudó el juicio contra Juan Darthés en Brasil: a fines de octubre deberá declarar por primera vez

“Tuve tantas trabas y qué queda para las personas que no tienen herramientas”, se preguntó la actriz y siguió: “Lamentablemente este caso pesó mucho sobre mis espaldas y lo que hicieron conmigo lo hacen con todas las víctimas, decir que mentimos”.

“¿Fue una lucha desigual?”, le preguntaron y muy segura contestó: “Sin dudas, es muy fuerte a lo que nos enfrentamos y da la sensación de estar peleando con escarbadientes frente al poder”.

El jueves 29 de septiembre a las 14.00 se reanudó el juicio contra el actor en Brasil. El mismo había sido suspendido luego de que la defensa de él realizara un pedido de nulidad, al considerar que no había jurisprudencia. En ese momento, Darthés también había realizado una presentación pidiendo posponer el juicio, solicitud al que el juez no dio lugar.

“Nos enteramos que otra vez Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es difícil porque estoy cansada porque juegan a eso, a cansarte”, dijo en ese momento con tristeza la actriz un video en sus redes sociales y agregó que el acusado “contrató al abogado mas caro de Brasil: “No es una manera de Brasil, el más caro, la sensación de estar enfrentando el poder es muy fuerte”.

Te puede interesar: Juan Darthés declarará hoy en el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin

Sobre los argumentos presentados, dijo: “En el escrito dice que hasta que no ser resuelva la cuestión de jurisdicción que ya está resuelta, porque está discutida y ganamos en realación a que tiene que ser en el foro Federal donde se esta dando donde y se avanzó mucho, busca que el proceso que se llevó a cabo no sirva porque si hay que cambiar de jurisdicción, estaría prescrito el delito, porque él no quiere que la Justicia se pronuncia”.

La actriz contó además que “el escrito dice que para él no sería sano declarar y que seria importante preservar su integridad psíquica”. “¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas?”, cuestionó y siguió: “Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento”.

Seguir leyendo: