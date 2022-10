Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

Andy Kusnetzoff, Mirtha Legrand y Juana Viale

Se acerca el fin de semana y la apuesta fuerte de la pantalla chica ya echó las cartas sobre la mesa. Los programas de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale definieron sus invitados para reeditar la batalla por el rating con propuestas para todos los gustos. El espectáculo, la política, la música y el humor serán algunos condimentos para animar cada uno de los ciclos, guiados por el sello de cada uno de los anfitriones.

El sábado desde las 21.30 en La Noche de Mirtha (El Trece), la Chiqui estará acompañada por el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, la dirigente política Elisa “Lilita” Carrió, las conductoras María Belén Ludueña (AN Mediodía) y Teté Coustarot (flamante ganadora del Martín Fierro de Radio) y Carlos Páez Vilaró, uno de los sobrevivientes de la conocida como “Tragedia de los Andes”, ocurrida cuando el avión que trasladaba a un equipo uruguayo de rugby se estrelló al cruzar la cordillera.

Teté Coustarot estará con Mirtha Legrand

Desde las 22.15, Andy Kusnetzoff recibirá en PH, podemos hablar (Telefe) una lista de invitados bien variada, que probará sus similitudes y diferencias en el Punto de encuentro y se animará a competir en la máquina de los osos de peluche. Se trata del productor Gastón Trezeguet, que analizará el inminente estreno de la nueva edición de Gran Hermano, el futbolista Mauro Zárate, la humorista Malena Guinzburg, la cantante Nati Pastorutti y el actor Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada.

El domingo en Almorzando con Juana, la conductora tendrá como invitados al actor Juan Minujín (que interpretará a Guillermo Coppola en la biopic sobre el representante), la periodista de Urbana Play María O’Donnell, el exbaterista de Soda Stereo Charly Alberti, la mediática Charlotte Caniggia y la empresaria Guillermina Valdés.

Malena Guinzburg visita a Andy Kusnetzoff en PH, Podemos hablar

El sábado pasado, Mirtha Legrand recibió a L-Gante, uno de los personajes más buscados del momento, en una mesaza de la que se habló toda la semana. Allí, el cantante de cumbia 420 se animó a hablar como pocas veces antes de su comentada relación con Wanda Nara, aunque evitó hablar de noviazgo y de cualquier tipo de formalidad. “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, admitió ante el primer embate. “Qué bonita que está, está preciosa”, apuntó la conductora. “Es linda mujer”, asintió L-Gante. “Y muy rápida”, acotó Mirtha cerrando la primera entrada al tema.

Al rato, Marina Calabró -que saldó un resquemor de años con la Chiqui- volvió a la carga y quiso saber si era verdad lo que había dicho Wanda sobre que L-Gante le había hecho la canción más linda”. “Un par de frases puede ser que me haya inspirado”, reconoció el artista, aunque no quiso adelantar nada. “No puedo, porque voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido. Después la vas a escuchar y te vas a dar cuenta”, agregó ante la insistencia de la periodista.

Juan Minujín como Guillermo Coppola, uno de los atractivos de Almorzando con Juana

A la hora del postre, Mirtha volvió a la carga: “¿Te enamoraste de Wanda?”, preguntó sin rodeos. “Enamorarme para mí no es algo así nomás, yo me enamoré una sola vez en la vida”, señaló en referencia a la madre de su hija. “¿Querés decir que están en pareja y todavía no quieren un blanqueo? ¿Tienen intimidad?”, insistió Calabró. “Es lo que significa, y es el método que usan los medios. Hace poco tiempo no la conocía y ahora lo estoy conociendo”, respondió el músico, cerrando el tema.

