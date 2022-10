La sugestiva publicación de la mamá de Wanda Nara junto al padre de Mauro Icardi

Nora Colosimo realizó llamativos posteos sobre Juan Carlos Icardi

Nora Colosimo es muy activa en sus redes sociales y suele compartir su día a día con sus cientos de seguidores. La mamá de Wanda Nara se encuentra en Turquía, donde residen sus nietos desde que Mauro Icardi se sumó al club Galatasaray. Ella se encarga de cuidar a los niños mientras su hija está en la Argentina cumpliendo sus compromisos laborales.

En su cuenta oficial de Instagram, la ex de Andrés Nara realizó una llamativa publicación que levantó sospechas respecto al vínculo que tiene con Juan Carlos Icardi, el padre del jugador de fútbol. Ella posteó una imagen de unos platos de una paella y de unos champiñones que compartieron durante una cena en Estambul. “By @juanicardi”, escribió junto a una bandera de Turquía.

El llamativo posteo de Nora Colosimo

De esta manera, Nora demostró que tiene muy buena onda con el padre del futbolista, incluso en las redes sus seguidores comenzaron a especular sobre qué tipo de relación tiene con Juan Carlos. Más tarde, publicó otra imagen de una comida típica, mientras miraba un partido de fútbol.

El posteo de Nora Colosimo

Recientemente, Nora felicitó a Juan Carlos porque preparó unas facturas caseras especialmente para la merienda de sus nietos: “Ay Juan, sos único. Qué abuelo tienen los nenes”. Una vez más expresó su admiración por el hijo del jugador.

Nora felicitó a Juan Carlos por realizar unas facturas a sus nietos

Por otra parte, Wanda asegura que está soltera luego de su separación de Mauro. Pero, suele mostrarse muy cerca de L-Gante. Si bien ninguno de los dos todavía se anima a confirmar el romance, los gestos que ambos tienen en las redes sociales no dejan de alimentar los rumores. De hecho, el cantante lo dejó entrever durante su visita a La noche de Mirtha: “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, había deslizado.

Lo cierto es que, en pleno juego mediático, Elián Valenzuela -tal es el verdadero nombre del músico - se animó a dedicarle una jugada canción a la empresaria. Así lo mostraron este lunes en LAM (América), donde Ángel de Brito expresó: “Él dijo que algunas líneas estaban inspiradas en Wanda”. En tanto, emitieron las imágenes del referente de la cumbia 420 entonándola en uno de sus shows recientes del último fin de semana.

El tema en cuestión habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó recientemente de Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez. “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.

El domingo por la noche, mientras la mediática hacía un vivo en Instagram, lo invitó a L-Gante a participar y aprovecharon para hablar sobre los rumores de embarazo. “No, no estoy embarazada chicos. ¡Dejen de preguntar eso!”, respondió de manera tajante en relación a los rumores que venían circulando desde hace un par de días. “¡Qué hija de mil esa noticia! ¿Quién da esas confirmaciones?”, dijo entonces el cantante. “Kenys, seguro”, contestó la mediática ya en tono de broma. Cabe señalar que, un rato antes, Nara había dicho que no tenía intenciones de tener más hijos por ahora, aunque el día de mañana “no se sabe”.

