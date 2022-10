La palabra de Luis Ventura tras los rumores de renuncia a APTRA: “No la estoy pasando bien”

La palabra de Luis Ventura tras los rumores de renuncia a Aptra (Video: LAM, América)

Durante la tarde del viernes, circularon versiones sobre la supuesta renuncia de Luis Ventura a su cargo de presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Los rumores se sucedieron luego de que se diera a conocer la lista nominados al Martín Fierro de Cable correspondiente a la temporada 2021. La ceremonia está programada para el jueves 20 de octubre en el complejo Parque Norte y al igual que el año pasado será conducida por Carolina Pampita Ardohain y Joaquín Pollo Álvarez.

La versión de la renuncia de Ventura la dio a conocer el sitio Primicias Ya y durante la tarde el periodista se mantuvo en el más absoluto silencio y no se manifestó al respecto. Pero por la noche habló en exclusiva con LAM (América), a través de un móvil que lo abordó a la salida de su programa por Radio del Plata.

“No estoy atendiendo el teléfono, quiero que me entiendan. Me parece que no corresponde que me ponga a hablar hoy como estoy. Vengo de un sprint donde hay un Martín Fierro de Radio, tengo un club como Victoriano Arenas que está peleando el descenso y mañana tiene un partido decisivo. Tengo a mi hijo con 14 días de fiebre, internado los últimos nueve, pasandola mal, desdoblándome para estar de guardia y cumpliendo como corresponde, que debo estar”, comenzó diciendo el periodista.

“No sé cómo expresarlo, a lo mejor lo hago de la manera más brutal, pero yo no quiero que salga la bestia y hay veces que se me escapa. Frente a situaciones muy estresantes... Uno espera una cosa y se da otra. Y que uno no encuentra explicaciones, muchas veces, me hace patear... Yo no sé ustedes lo que han informado, no sé de que han hablado. Pero a lo mejor yo estoy en un canal con vida como es America TV”, agregó después, como dando a entender que la versión de la renuncia surgió de la señal en la que trabaja.

“Estamos en un canal vivo, con muchos periodistas caminando por los pasillos. Lo que me pasó a mi no se lo conté a nadie. Lo sé yo. Pero a lo mejor en algún ida y vuelta...”, especuló con suspenso sobre esa filtración, a la vez en que no negaba ni confirmaba la renuncia. “Me queda todo el fin de semana, quiero meter la cabeza en el freezer para estar más tranquilo, para bajar. Tengo a mi hijo todavía internado... No la estoy pasando bien. Que no se me note, es otra cosa”, caracterizó Ventura.

“Yo no quiero hablar y eso no salió de mi boca”, le respondió a Ángel de Brito en cuanto a lo de la versión de la renuncia, cuando el conductor le insistía por esa cuestión. “Por eso digo lo de las paredes finas, porque uno a veces explota aunque hable por teléfono y por ahí justo pasa uno. Adentro hay paginas de Internet, como A24, Primicias Ya... A lo mejor pasó alguno por el camarín mío, porque estaba que pegaba unos saltos que ni te digo. Y a lo mejor se me fue la voz”, contó Luis.

“Antes de tirarlo para afuera, cualquier cosa que quiera decir con respecto a mis compañeros de comisión, primero tendría que hablarlo con ellos, por una cuestión de respeto y amor hacia ellos”, dijo como para querer cerrar con el tema. “De la comisión y de Aptra no voy a adelantarme hasta que hablemos lo que tengamos que hablar”, insistió.

“Nada es más importante que le den el alta Antonito, que vuelva a su casa, a su camita. Y que aguante mañana Victoriano Arenas contra viento y marea”, se despidió del móvil.

