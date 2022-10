Un reconocido chef se escondía bajo el tucán en ¿Quién es la Máscara?

En la edición de este jueves de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro anunció la participación de seis nuevos personajes: Oli, el pez globo; Pampa, la mulita; Luz, la luciérnaga; Pico, el Tucán; Pecas, la hamburguesa y Brillo, el unicornio. Cada uno de ellos tuvo que interpretar un tema para que los investigadores, Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita Tejeda intentaran descubrir quién se escondía debajo del disfraz.

El primer cruce fue entre Oli, el pez globo y Pampa, la mulita. Oli cantó “Arrasando”, de Thalía. Y Pampa interpretó “Tirá para arriba”, de Miguel Mateos. Los investigadores salvaron a Pampa, la mulita. El segundo duelo lo protagonizaron Luz y Pico. La luciernaga cantó “Baby One More Time”, mientras que el tucán hizo una versión de “Nada es imposible”. Los investigadores salvaron a Luz.

Para el último duelo de la noche se prepararon Brillo, el unicornio, que cantó el tema “Ocho cuarenta” del cuartetero Rodrigo y Pecas, la hamburguesa, que se despachó con “The final countdown”. En esta ocasión, los investigadores salvaron a Brillo. Tras los tres cruces, Oli, Pico y Pecas quedaron en la cuerda floja. Finalmente, el jurado salvó a Oli y el público eligió a Pecas. La suerte de Pico, el Tucán, ya estaba echada y llegó la hora de develar su identidad.

¿Quién es la máscara?, comenzaron a cantar desde la tribuna, en el ya clásico pedido a la conducta para que revele quién se encuentra debajo del disfraz. “Damián Betular, felicitaciones, qué lindo que estés acá”, gritó Natalia Oreiro sorprendida y todos aplaudieron, aunque no fue demasiada sorpresa para nadie. Ya desde las redes sociales, los seguidores del ciclo habían adivinado quién estaba debajo del tucán.

El momento en el que Natalia Oreiro revela la identidad del tucán: era Damián Betular

Lizy, amiga personal del pastelero, también había detectado que detrás del muñeco estaba su amigo personal. “Me tuve que tomar un fondo blanco, no lo podía creer”, dijo graciosa la humorista apenas se descubrió la identidad del tucán.

“Sos re talentoso para el baile y el canto. Me encanta cómo lo hacés”, le dijo la conductora. “¿Vos decís? Yo estoy feliz. Me cumplieron mi sueño, estar con estas plumas, cantar y bailar, me voy al teatro de revistas”, respondió Betular mientras saludaba a los investigadores. “Hola amis”, le dijo el pastelero a Lizy mientras se abrazaban. “¿Vos no te diste cuenta?”, la retó Oreiro. “Sí, le mandé mensajes”. Entonces Betular contó que cada vez que escuchaba que su amiga arriesgaba que debajo del tucán se encontraba él o cuando le mandaba mensajes en el horario de grabación para atraparlo, él le respondía rápido un mensaje para despistarla.

“Ni mi mamá sabe que estoy acá, se lo estoy mostrando en este momento, me parecía lindo darle la sorpresa. Estoy feliz, no lo dudé ni un segundo, cuando me dijeron quiénes eran los investigadores y la conductora, ni lo dudé”, fueron las palabras de despedida del reconocido pastelero.

Durante estas semanas, ya se conocieron las identidades de 18 participantes. Ellos son: Guillermo Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magui Aicega, Raúl Lavié, Santiago Maratea, Cristina Pérez; Charlotte Caniggia, Marcela Tinayre, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, el Poroto Cubero, Yayo Guridi, Oriana Sabatini, Dalma Maradona, Alejandro Lerner y ahora se les suma Damián Betular.

