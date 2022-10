Nati Jota generó polémica al dar un dato erróneo sobre el juicio a las Juntas Militares

Los integrantes de Nadie Dice Nada hablan de "Argentina, 1985"

Nati Jota, la columnista del ciclo Nadie dice nada (Luzu TV), fue cuestionada por un dato equivocado que dio cuando opinaba sobre Argentina, 1985, el filme dirigido por Santiago Mitre que fue elegido para que compita en los próximos premios Oscar como representante del país.

Todo el lío comenzó cuando una productora del programa habló de la trama de la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani: “Está muy bien hecha y es muy importante que la veamos los de nuestra generación al no haberlo vivido. Es el juicio a las juntas, a todos los milicos del proceso al toque que terminó”. Nati la interrumpió para decir: “Con ese juicio terminaron no juzgando a nadie”.

Rápidamente su colega la corrigió al aire: “No. Sí, sí, fueron un montón en cana mucho tiempo, le dieron perpetua a muchos y fue muy al toque de que terminó el proceso... una cosa histórica muy grosa a nivel mundial”. Entonces Jota agregó: “Fue muy groso porque fue algo muy pegado a la dictadura, como algo re democrático”.

Cabe recordar que en 1985 la Cámara Federal condenó a cinco militares: Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua; mientras que Orlando Ramón Agosti recibió cuatro años y seis meses de cárcel; por otra parte, a Roberto Eduardo Viola le dieron 17 años de prisión, y Armando Lambruschini recibió la pena de ocho años por violación a los Derechos Humanos.

“A mí a veces me da miedo que las nuevas generaciones no tengan tan presente todo eso”, explicó la influencer. “Las películas de esa temática están buenas para enterarse... insisto, los chicos chicos capaz no saben bien qué pasó en la dictadura, no sé, en los colegios lo deben explicar igual. Yo en el colegio lo re mil aprendí, no sé si fue por los colegios a los que fui, pero siempre lo tuve muy presente”, cerró.

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

En las redes sociales, Jota se convirtió en tendencia y fue muy criticada por hacer este comentario equivocado. “El despliegue de total ignorancia de Nati Jota y al toque tira ‘me da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente todo esto’. VOS TAMPOCO jaja”, opinó una usuaria de Twitter.

Mientras que otra persona opinó: “Nati Jota diciendo que le da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente lo que pasó y ella no sabía que habían ido a la cárcel un montón de genocidas. Ay, ay, ay la responsabilidad de estar delante de un micrófono no es para cualquiera”. Luego, otro usuario agregó indignado: “Vergonzoso. Lean un poco antes de hablar de la peor tragedia de nuestro país”.

“Me encanta Nati Jota diciendo que le re quedó eso del colegio, pero también diciendo que no enjuiciaron a nadie... bueno, mucho no aprendiste se ve o tendrías presente que Argentina fue el primer país en condenar a los responsables del terrorismo de estado, de eso va la peli, viste”, afirmó una persona. Además, un usuario señaló: “Nati Jota habla de la dictadura militar como si fuera una adolescente de 14 años que recién está estudiando el tema en la secundaria, tenés 30 años en cada pata amiga, leete un librito, porfa”.





