El divertido reclamo de Wanda Nara a Zaira: “Pensé que íbamos a salir”

El curioso "antiviernes" de Wanda y Zaira Nara en Buenos Aires (Instagram)

La complicidad entre Wanda y Zaira Nara parece indestructible, crece con el tiempo y públicamente se muestran unidas por algo más que por una simple hermandad. Estén en la misma ciudad o no, siempre se preocupan por afianzar el vínculo. Sin embargo, en la noche del viernes, la mayor reprochó a la menor por una actitud contraria a la que cualquiera podría esperar del comienzo del fin de semana.

“Anti viernes con Zaira, agotadas de toda la semana”, escribió Wanda sobre un video que publicó en sus Instagram Stories y en el que se la ve con los ojos entre cerrados y acostada. “Muy anti viernes. Acá, acostada en el cuarto de servicio de mi hermana...”, dijo mirando a la cámara frontal de su teléfono celular, pero la voz en off de Zaira la interrumpió: “Nah, ¿qué servicio, boluda?”, le replicó. “¡No! En la biblioteca de la casa de mi hermana. ¡Muerta de sueño!”, corrigió la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca.

Luego, Wanda cambió de cámara y enfocó hacia donde estaba su hermana, despatarrada y relajada, sobre una silla y tomando mate. “Y así me espera ella. Ahora nos leemos un libro y nos vamos a dormir. Y yo que pensé que íbamos a salir. Viernes a la noche, soy su hermana preferida... Y nada, acá estamos. Contándonos lo que hicimos esta semana. ¿Ustedes qué planes tienen este fin de semana?”, le preguntó a sus seguidores y con un dejo de resignación por el destino de su noche.

Una con el mate, la otra acostada: la noche de viernes de Zaira y Wanda Nara (Fotos: Instagram)

Un rato más tarde, Zaira mostró en sus Instagram Stories cómo avanzó la noche. Y si bien no se trató de una salida, al menos tenía más que ver con el ánimo de un viernes a la noche. “Date” (”cita”, en inglés), fue cómo definió al pedido de sushi que realizaron las hermanas para la cena.

Wanda está en Buenos Aires para las grabaciones de ¿Quién es la Máscara?, el ciclo de Telefe donde debutó como investigadora. Como ciudadana del mundo ya vivió en varios países: transitó su primer embarazo en Rusia -en aquel momento en pareja con Maxi López-, luego se trasladó a Italia, y más adelante cuando comenzó su relación con Mauro Icardi, vivieron un tiempo en Milán y otro en París. A la secuencia se suma un nuevo destino que implicará la mudanza de toda la familia: Turquía.

El futbolista jugará esta temporada en el Galatasaray de Estambul y ya están ultimando los detalles para concretar el rotundo cambio de vida: el pase de los colegios de Francesca, Isabella, Benedicto, Constantino y Valentino, la nueva casa, prestaciones médicas, seguridad privada, entre muchos otros ítems.

La modelo y conductora habló sobre el cambio de vida que hará la familia si se mudan a Turquía y sorprendió con un comentario sobre Valentino López

Esta semana, Zaira le dio un móvil con LAM (América) y no pudo evadir la consulta sobre cómo está viviendo su hermana este especial momento. “Está muy contenta, trabajando, tenía ganas de estar acá haciendo sus cosas y hace mucho que no estaba tanto tiempo en Buenos Aires; cuando se vaya la voy a extrañar mucho así que la visito todos los días”, fue lo primero que aclaró sobre su presente laboral en el programa que conduce Natalia Oreiro.

En este contexto hizo una confesión al recordar que la primera vez que la empresaria dejó su vida en Buenos Aires para acompañar a López en su carrera futbolística en la capital rusa. “Imaginate que Valentino que es el más grande tiene 13 años”, deslizó al rememorar aquella primera despedida.

Sin dejar pasar la oportunidad de conocer más sobre la mudanza, Ángel de Brito comentó: “Debe tener novia ya si tiene 13 años”. La respuesta lo sorprendió: “Sí, tiene novia. Me va a matar, pero no sé que va pasar porque los tiempos modernos de los chicos son raros ahora”. Luego se explayó en la dificultad que existirá ahora que no vivirán cerca: “Como cambió de país y no está más en París, supongo que no le va a gustar una relación a distancia, capaz se enamora de una turca”, reveló Zaira.

