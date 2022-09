Cuenta regresiva para la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión: todo lo que hay que saber

Mirtha Legrand inicia esta noche su temporada 54 en la pantalla (StoryLab)

“Doctor, quiero ser la de antes”. En el momento más cerrado de la cuarentena, cuando todo era encierro e incertidumbre, Mirtha Legrand le planteó a su neurólogo alguna receta para volver a ser. La diva indiscutida del espectáculo argentino, la conductora del programa más emblemático de la televisión, la protagonista de su propia leyenda. “Trabaje”, fue la respuesta que recibió de parte del médico. Un consejo que la Chiqui asumió como un compromiso inclaudicable y que podrá realizar esta noche desde las 21.30 por la pantalla de El Trece.

Mirtha Legrand vuelve a conducir la mesa más famosa del país y es su regreso formal a la cabecera después de dos años y medio, desde aquel 15 de marzo de 2020, días antes que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Palabras y momentos de los que no queremos ni escuchar hablar, pero que marcaron los días de nuestros vidas. Desde entonces, su nieta Juana tomó la posta en un panorama de incertidumbre que fue moldeando sobre la marcha hasta consolidarse en la tarea al punto de alzarse con el Martín Fierro en su rubro.

Mirtha Legrand en su regreso a los Estudios Cuyo, donde grabó su programa (Ramiro Souto)

Desde entonces, la Chiqui solo volvió tres veces a presidir sus mesazas; para los últimos programas de cada fin de año y en agosto del 2021, cuando Juana regresó de un viaje a Europa y debió cumplir el aislamiento correspondiente. Por todo esto, el arranque de la temporada 54 es muy especial. Y por eso, Mirtha se preparó como nunca antes.

El programa se grabó ayer por la tarde, en los estudios Cuyo ubicados en la localidad de Martínez, la que será su nueva casa para esta temporada. Primero fue el turno de Almorzando con Juana y luego llegó La Noche de Mirtha. En su debut, la diva compartirá la mesa con una visitante habitual de sus mesazas, Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini. Además estará el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el popular cantante José Luis El Puma Rodríguez, que ahora se desempeña como uno de los 100 jurados del ciclo de entretenimiento Canta Conmigo Ahora, conducido por Marcelo Tinelli por El Trece. Es todo lo que se sabe de este regreso. Habrá que esperar hasta las 21.30 para que la magia de la televisión haga de las suyas una vez más.

Mirtha Legrand irá los sábados a la noche y Juana Viale los domingos al mediodía

Según pudo saber Teleshow, Mirtha está muy “contenta y ansiosa” por el regreso que desde hace semanas, como lo hacía cada año, empezó a ensayar en el clásico té de los domingos que hace con amigos, entre los que asisten Gino Bogani, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, María Teresa Villarruel, Susana Etchegoyen Elía de Reta, Marcela Tinayre y Martín Cabrales, entre otros. Ya había retomado sus habituales salidas a los teatros porteños, y en cada uno recibía la ovación de pie de actores y espectadores, que clamaban por su vuelta.

Días antes de grabar su programa, Mirtha habló con Diego Leuco y Luciana Geuna en un especial para Telenoche. Y entre otros temas, le dedicó unas palabras a ese público que la espera con ansias. “No le voy a pedir que nos vea, porque es ridículo, la gente ve lo que quiere. Les digo que estoy con mucho entusiasmo y quiero me miren con ojos cariñosos, con amor. Yo busco el cariño de la gente que me rodea y doy amor también”, señaló emocionada. Y cerró con una lista de deseos: “Es una ilusión volver. No es fácil pero lo voy a hacer con toda mi alma y todo mi corazón. Voy a tratar que los invitados estén cómodos, que salga bien el programa y que tengamos buena audiencia”. El soberano, como hace 54 años, tendrá la palabra.

