Un participante de Los 8 escalones sorprendió con su nombre: “Si vienen de Marte, los recibís vos”

El ganador de un millón de pesos contó cuál es su segundo nombre y Guido Kaczka no lo pudo creer

El suspenso siempre está presente en los últimos minutos de Los 8 escalones del millón, porque es cuando se devela quién se lleva el premio, el destino que le dará al dinero y también hay lugar para la emoción. Sin embargo, algunas veces la sorpresa es tal que hasta el propio Guido Kaczka queda atónito con las respuestas de los participantes. El miércoles por la noche, el conductor del ciclo que se emite en dos franjas horarias por la pantalla de El Trece mantuvo un divertido ida y vuelta con uno de los ganadores.

La gran final se disputó entre Irma y Bienvenido, quienes tuvieron un desempeño parejo, y desempataron en la última pregunta. “¿Cómo se llamaba el afroestadounidense asesinado en Mineápolis por un policía en 2020, que impulsó una serie de protestas bajo el lema: ‘Las vidas negras importan’?”, les consultó Ricardo Canaletti como jurado invitado.

El hombre nacido en Paraguay que se mudó a la Argentina cuando tenía 8 años, y que actualmente trabaja haciendo pisos de goma, eligió la opción correcta: George Floyd. Los papeles plateados empezaron a llover en el estudio porque en ese instante se consagró como campeón. Feliz por el resultado y con gran alegría, se dispuso a saludar al resto de los competidores y a cada miembro del panel, mientras Guido leía parte de su biografía: “Vive en Lanús, con su pareja y sus hijos, y el millón de pesos va a ser para sus hijos”.

Bienvenido, el participante de Los 8 escalones del millón que se consagró ganador

Cuando estuvo frente a frente con el conductor, le aclaró: “Bienvenido Marciano es mi nombre”. Incrédulo, Kaczka le preguntó: “¿Marciano? ¿Es tu segundo nombre? ¿Vos sos Bienvenido Marciano?”. Mientras el flamante ganador asentía con la cabeza, Guido lanzó una humorada: “O sea que si vienen alienígenas de otro planeta hay que ponerte adelante para que los saludes y les digas: ‘Bienvenido, marciano’”. Y entre risas, agregó: “Si vienen de Marte, los recibís vos”.

“¡Claro que sí! La verdad no me pensé que iba a llegar, y menos ganar”, le contestó risueño el participante. Y aseguró que en el país hermano resulta común esa combinación de nombres, e incluso otras más creativas. Como ya es costumbre en cada emisión, el conductor quiso saber si esta había sido la primera vez que la suerte lo acompañó, y Bienvenido recordó: “Un día me gané una torta que estaba decorada toda de rosado, en un almacén; todavía me acuerdo, era riquísima”. En los segundos finales comunicó la decisión con respecto a volver por la revancha de 2 millones de pesos: “Sí, vengo mañana”.

Días atrás había tenido lugar un gesto solidario de otro participante, llamado Matías, con una de sus adversarias. El lunes pasado, Viviana compartió su historia de lucha y superación. En principio había dicho que si ganaba usaría el dinero para arreglar su auto, pero con el correr del programa reveló que aquel automóvil con su motor fundido, más que un medio de transporte fue un vehículo para su sanación. Es que en su relato, la mujer repasó el cáncer de ovarios que sufrió hace 5 años y del que pudo recuperarse gracias al tratamiento realizado por quimioterapia.

“Hoy estoy re bien, estoy con controles cada seis meses y no lo puedo creer porque volví a nacer”, señaló la participante, conmovida y emocionada por llegar a la final. Aunque no ganó, el joven que competía con ella reveló sobre el final: “No sigo, Guido. Hasta acá. Que tenga la oportunidad de seguir ella”. De esa forma le cedió el lugar para que tuviera otra oportunidad en la emisión siguiente, y aquella situación tuvo repercusión positiva en las redes sociales.

