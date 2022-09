Canta Conmigo Ahora: una joven conmovió a Marcelo Tinelli con un tema de película a dúo con su abuelo

Marcelo Tinelli se emocionó con la participación de Laureana Bohogú y su abuelo Agustín. Fotos: Ramiro Souto LaFlia

La última gala de La Gran Revancha en Canta Conmigo Ahora definió el cuadro de participantes que irán por el premio de la primera edición del programa que conduce Marcelo Tinelli. En una noche marcada por la emoción, dos concursantes completaron el lote de los 28 que a partir del lunes iniciarán la ronda de duelos en las instancias claves del certamen de El Trece.

Promediando la gala, irrumpió en el escenario Laureana Bohogú, una joven cordobesa de 18 años que había sorprendido en su presentación inicial con su actitud rockera y su potente versión de “Hit the road, Jack” que le valió 94 puntos aunque no lo pudo revalidar en el sing-off.

Laureana Bohogu interpreta una canción con su abuelo luego de su participación en Canta Conmigo Ahora

En esta oportunidad no la tenía fácil, ya que debía superar el piso de los 90 puntos que marcaba el exigente podio. “Estoy acá porque amo cantar”, aseguró la estudiante de música que una vez en escena miró al panel de 100 jurados en una escenografía dominada por el azul y un clima de máxima tensión. “La canción que voy a cantar se la quiero dedicar a mi abuelo que fue el que me inició en el canto y el que me dio la pasión por la música”, agregó.

Con ojos vidriosos y la mirada llena de orgullo, el abuelo Agustín levantó los pulgares desde su lugar en la platea y le mandó un beso como último aliento. Cuando sonó el gong llegó la hora de la verdad: Laureana clavó la rodilla en tierra, escuchó el riff bien rockero y se contorsionó al ritmo de la versión en castellano de “El rock de la cárcel”. La cordobesa dejó todo en el escenario, lo recorrió, lo zapateó y terminó como había empezado.

Laureana Bohogú antes de empezar su participación en Canta Conmigo Ahora

Antes de dar pie a las devoluciones, Marcelo Tinelli retomó la dedicatoria de la joven a su abuelo y le preguntó si el hombre cantaba. “Sí, mi abuelo también canta”, respondió Laureana con una sonrisa mientras el aludido se hacía el desentendido con todo tipo de ademanes. “No te hagas el que no”, lo toreó el conductor, y a esa altura el jurado y la tribuna se volvieron un único grito: “¡Abuelo! ¡Abuelo!”.

“Dale, abuelo. Vení” le pidió su nieta y funcionaron como pócima mágica. Agustín recibió el empujón de quienes lo acompañaban y se acercó como pudo para darle un abrazo y un gran gusto a su nieta. “Sos medio gauchito para cantar, ¿no? Medio campechano. Te hacés el humilde pero debés cantar bien”, arriesgó Tinelli, pero el hombre no salía de su timidez. “Lo mío es más a nivel familia. Baladas, me gusta Julio Iglesias, ese tipo de temas”, respondió.

Lureana Bohogú y su abuelo Agustín interpretaron un fragmento del tema del filme "La vida es bella" Fotos: Ramiro Souto LaFlia

A la hora de elegir un repertorio, Marcelo les pidió uno que pudieran cantar los dos. “Nosotros sabemos juntos un tema que se llama ‘La vida es bella’”, sugirió Laureana. “No me lo acuerdo”, protestó Agustín sin demasiado convencimiento. “Yo te guío y vamos”, le propuso ella y ya no tuvo más argumentos para negarse. Yo al verte sonreír / soy el niño que ayer fui. Si yo velo por tus sueños / el miedo no vendrá / y así sabrás lo bello que es vivir cantaron a dúo y en eco la emotiva canción de la película homónima. Y todo terminó en una ovación conmovedora.

“Vos me mataste totalmente”, le dijo Agustín a Marcelo después de abrazarlo y el conductor lo invitó a participar de la segunda edición del ciclo. “Por ahí me animo”, dijo el hombre mientras volvía a su asiento recibiendo una nueva ovación. A la hora del conteo, Laureana obtuvo 73 puntos, insuficientes para seguir en la competencia pero a esa altura eso poco importaba. Tenía en su corazón un recuerdo inolvidable. Y esas son las cosas que no tienen precio.

