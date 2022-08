La revelación hot de Lali Espósito a un participante de La Voz Argentina: “Unas ganas de hacer el amor”

Lali Espósito le hizo una declaración erótica a un participante de La Voz (video: Telefe)

Fiel a su estilo desfachatado y picante, Lali Espósito volvió a sorprender a un participante de La Voz Argentina (Telefé) con un comentario erótico para elogiar su interpretación. Se trató de Iván Papetti quien compitió en una vuelta de knock out María Belén del Greco, una compañera que también integra el team que lidera Soledad Pastorutti.

En el duelo, Iván cantó “The Way You Look Tonight”, popularizada por Frank Sinatra, para ganarse los aplausos de la platea y los elogios de todos los jurados del reality que conduce Marley. Allí se destacaron las palabras de Lali, quien fuera coach tanto de Iván como de Belén en una instancia anterior.

“Voy a citar al Diego y decir: ‘Me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha...’”, bromeó entre risas al citar a Maradona y haciéndose cargo del “error” que implicó haberlos dejado ir de su equipo. “Es un juego, hay que elegir, esto es así. Y a mi me alegra profundamente que sigan en el programa los dos, de verdad. Y en un team tan bueno”, se justificó Lali.

Iván Papetti cantó “The Way You Look Tonight”, popularizada por Frank Sinatra y deslumbró a Lali Espósito quien no dudó en elogiarlo

“Ahora, unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván Papetti. O sea, ¡qué versión!”, agregó de repente y sorprendió a todos en el estudio. “Era para bajar la luz...”, se la siguió el conductor. “En un momento entré en un trance que dije: ‘Che, a ver quién estará acá'”, dijo con picardía mientras miraba a sus compañeros de jurado como posibles amantes, aunque los descartó por estar todos “casados”.

“Qué manera de enamorar esa voz, qué increíble, tenés un don... Yo no conozco a nadie de 18 años que tenga esa voz. Sos todo Iván, sos todo”, siguió elogiando Lali al participante. Sin embargo, se volcó por Belén, quien había cantado “Over The Rainbow”, de Harold Ale. “La verdad, Sole, es que el flechazo directo al corazón que fue la presentación de Belén... No fue joda lo que hizo, muy impresionante a nivel vocal. Y a nivel knock out, se lo lleva esta preciosura de cantante”, le dijo a Pastorutti haciendo referencia a la participante, quien finalmente se llevó el duelo.

“Ahora, unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván Papetti. O sea, ¡qué versión!”, dijo Lali

No es la primera vez que Lali expresa admiración por un participante del reality. Hace unas semanas se vio deslumbrada por Francisco Escudero, un joven de 25 años, oriundo de San Rafael, Mendoza, que se paró en el centro del estudio para cantar “Soltar”, de Dante Spinetta. Entonces, la intérprete de Disciplina tomó la palabra para preguntarle su nombre y sus datos personales. Sorprendida por su corta edad y su indiscutible presencia, la Sole le indicó: “Tenés una seguridad... La verdad es que lo que hiciste es increíble. No quería que el tema terminara, yo quiero seguir escuchándote”. Sus palabras dieron lugar a que el joven se luciera entonando Solamente tu, de Pablo Alborán. Y esto bastó para que Lali cayera subyugada por su talento.

“Fran, estoy totalmente enamorada de vos. Es todo lo que te voy a decir. No puedo creer lo lindo que cantaste. ¿Qué te puedo decir que no te vaya a decir todos los que se dieron vuelta, que son tremendos equipazos?”, le dijo entonces Espósito. Y dejó en claro que, aunque el participante iba a poder brillar en cualquier team, tenía un profundo deseo de que se sumara a su grupo. “Sos una bestia, moriría por tener tu voz. Espero que lo consideres”, agregó.

Lali Esposito se deslumbro con un participante

Sin embargo, a la hora de decidir y teniendo todas las opciones frente a si, el participante optó por el equipo de Mau y Ricky, que según explicó era el que más se acercaba a lo que él quería hacer profesionalmente con la música para aprovechar esta gran oportunidad. “Me dolió, esto me dolió de verdad”, se lamentó Lali mientras los hermanos Montaner festejaban la incorporación de Francisco a su team a los gritos y en medio de exabruptos.

