Pablo Echarri vivió un tenso momento cuando un hombre lo escrachó a la salida del teatro: su reacción

Escracharon a Pablo Echarri a la salida del teatro

Pablo Echarri vivió un incómodo momento cuando a la salida de Art, la obra de teatro que protagoniza en el Multitabaris con Fernán Mirás y Mike Amigorena, un hombre lo increpó por su ideología, cercana al gobierno.

“Echarri, ¿la patria no está en peligro ahora con el dólar a 300?”, gritó el hombre mientras el actor estaba saludando y sacándose fotos con el público que lo había estado esperando. “¿Cómo?”, dijo sin haber escuchado del todo bien y un tanto sorprendido, a lo que la mencionada persona insistió: “¿No está en peligro?”.

Fue entonces, que el marido de Nancy Dupláa no dudó en contestar: “Empezó a estar en peligro hace unos años atrás”. “¿Por qué no devolvés lo que te robaste con tu gobierno?”, increpó el hombre a los gritos a lo que respondió: “Escracheitor, gil, andná, volá salame”.

Insistente agregó: “No van a poder caminar por al calle vos y todos los kirchneristas”. “¿Quién? ¿Vos me lo vas a impedir? Salame”, dijo Echarri y antes de irse, debido a la incomodidad del resto del público que estaba queriendo pasar un agradable momento con su ídolo, el hombre cuya cara no se vio, sumó: “No van a poder...”. “Mirá como te vas, escrachador”, dio por terminado el asunto Echarri y continuó con la gente sacándose fotos.

Desde hace muchos años, tanto el actor como su pareja se mostraron a favor de Cristina Kirchner, por lo que varias veces fueron criticados. Sin embargo, desde hace un tiempo el actor bajó su perfil al respecto. En diálogo con Juana Viale, el año pasado contó: “Yo en algún momento me he encontrado discutiendo de una forma bastante férrea y he aprendido. Fui puliendo algunos argumentos, intentando siempre no hacer sentir mal al otro, no herirlo. Eso es lo más sano y lo más lógico”.

En una entrevista que dio a La Once Diez, hace unos meses ahondó sobre por qué ya casi no discute públicamente con colegas sobre política: “Voy evolucionando. También tengo el láser en la frente de mi esposa, que cada vez que me peleo me mira con cara de disgusto. Entonces, soy un tipo bastante intempestivo; ya de chiquito era famoso en el barrio por ser muy calentón, un pibe con la mecha muy corta…”.

“A lo largo del tiempo he hecho un trabajo de deconstrucción en ese sentido. Entiendo que cada vez que yo ejercía ese sentimiento irrefrenable de querer hacer justicia verbal, de alguna manera a la larga también me traía muchos conflictos. Por eso empecé a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o una visión moderada de la vida, y en general cuando entran en un esquema de discusión o de enfrentamiento son capaces verdaderamente de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de hacerle mal al otro de una forma muy contundente”, amplió.

También en más de una oportunidad dijo que le gustaría dedicarse a al política y que en ese caso preferiría un cargo ejecutivo, más que legislativo. “Son un poco incompatibles esas dos cosas, estar trabajando con lo que es el sector privado y luego gestar con el sector político es un poco difícil. Pero no lo descarto, porque a mis 60 puedo llegar a tener la posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político”, dijo en la mesa de Juana.

Sobre qué le gustaría hacer, agregó, tal vez refiriéndose a Avellaneda, la ciudad en la que nació: “A mi me gusta mucho la intendencia, me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que hay en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas. No es nada que tenga definido ni que esté deseando en este momento. Quiero el día de mañana sostener el archivo, entonces que abro la posibilidad de discutir esto, aunque sea más adelante”.

