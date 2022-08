Nacho Viale habló de la vuelta de Mirtha Legrand a la tele: “Si un día quiere estar el domingo, lo hará”

Nacho Viale habló de la vuelta de Mirtha Legrand a la tele

Este miércoles finalmente Mirtha Legrand y Juana Viale firmaron su vuelta a la pantalla chica y comenzarán una nueva temporada en El Trece con sus cenas y almuerzos de fines de semana. Después de semanas de especulaciones, rumores y dilaciones, las conductoras firmaron el contrato con el canal y contaron en Socios del Espectáculo algunos detalles de su vuelta a al pantalla.

Un rato después de la firma en cuestión, a Nacho Viale -titular de Storylab, la productora del ciclo- se lo vio feliz por el hecho y dio su punto de vista al respecto. “¡Parimos!”, definió ante un movilero de LAM (América) sobre la esperada concreción de la firma. “Sí, fue muy cansador, una causa nacional. Fue una negociación larga, tediosa, ríspida. No pongo nombres propios: yo defiendo algo, el canal defiende también lo suyo. Y creo que llegamos a buen puerto”, agregó.

“¿Pedías mucho, como dijo Adrián Suar?”, le preguntó el cronista y Viale lo desestimó. “No, no, no. Nunca hablé de plata, ni voy a hacerlo, menos en un país que la está pasando mal. No me gusta, me parece obsceno hablar de plata. Pero no era solamente un tema de plata, en eso te ponés de acuerdo...”, contestó.

Mirtha Legrand llegando a firmar su vuelta con El Trece (RS Fotos)

“Mirtha no se mete en la negociación, pero yo velo por los intereses de la productora y de los dos talentos que tiene: Mirtha y Juana. Yo busco lo mejor para la productora y para los talentos. Y creo que ellos también buscan lo mejor para el canal. Así que creo que es genuino”, consideró Nacho.

Acerca de cómo se sintió su abuela con el hecho de la firma, Viale dijo: “Estuvo emocionada recién acá en la firma, fue muy lindo, fue un buen momento”. Por otro lado, y ante una pregunta del cronista, Nacho dijo que Mirtha estará encargada de los almuerzos de los domingos, mientras que su hermana Juana comandará las cenas de los sábados.

Sin embargo, abrió la puerta a un cambio. “Vamos a arrancar así, pero nos divierte el juego de que un día, quizás, Mirtha tenga ganas de hacer los domingos y Juana vaya el sábado. Esta tiene que ser una temporada que ella realmente lo disfrute”, cerró Viale y se despidió.

La diva dijo presente en El Trece para firmar el contrato de una nueva temporada de los almuerzos y cenas junto a su nieta, Juana Viale

Minutos antes de las 12.30 de este miércoles, Mirtha ingresó a la emisora de Constitución donde las autoridades la estaban esperando. Detrás de ella con su camioneta arribó su nieta Juana. En la reunión con Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernánedez también estuvo Nacho Viale, quien antes había confirmado el regreso de su hermana y su abuela con una historia en Instagram con la imagen de una carpeta blanca con el logo de su productora con la leyenda “Allá vamos” y el hashtag #VuelvoVolvemos.

“Nos costó llegar pero acá estamos”, dijo en referencia a las marchas que hay hoy en la ciudad y dijo que estaba con “ganas de llorar de emoción” ya que además, hacía más de dos años y medio que no estaba en el edificio de la calle Lima. “Mi deseo es prosperidad para todos y que nos llevemos bien”, dijo Juana y su abuela la interrumpió para corregirla: “Entre nosotras nos llevamos bien”.

SEGUIR LEYENDO: