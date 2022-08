Cómo sería un hijo entre Lali Espósito y Marley: el desopilante diálogo en La Voz Argentina

Cómo sería un hijo entre Marley y Lali: el desopilante diálogo

Este jueves se vivió una emisión especial en La Voz Argentina porque culminaron las batallas. Pero, entre duelo y duelo tuvo lugar un desopilante diálogo después de la participación de Sofía Schiaffino en el enfrentamiento del Team Montaner contra Sofía Maquieira, dado que ella es genetista.

“Por ejemplo, ¿qué saldría de un hijo entre Lali y yo? ¿Cómo sería la altura?”, le preguntó Marley a la participante, haciendo alusión a la gran diferencia de estatura que hay entre ellos. “¿Promedia? ¿Se va para el lado de Lali o para el lado mío?”, continuó consultando el conductor, a lo que Espósito respondió con total franqueza imaginándose lo que podría suceder al momento de dar a luz.

“Espero que no se vaya para el lado tuyo porque la tiene que parir al chico soy yo. Tengamos en cuenta a mi cuerpito, busquemos un medio, Marley”, le dijo Lali al presentador, mientras que Sofía señaló que sería un total misterio el hijo que saldría entre las dos figuras de La Voz Argentina.

Tras las interpretaciones, Ricardo Montaner les dio una dura devolución a Sofía Schiaffino y Sofía Maquieira en la que fue la última batalla de su equipo. Las integrantes del Team Montaner interpretaron Corazón prohibido, de Gloria Estefan, y si bien se llevaron elogios de Lali, Soledad Pastorutti y los hermanos Mau y Ricky, todo cambió cuando llegó el turno de hablar de su coach.

Lali Espósito y Marley

“Antes de la mitad de la canción, se fueron para cualquier lado. No sé quién desbarrancó a quién. Me eché para atrás en un momento”, sostuvo Ricardo al analizar la presentación de las dos Sofías. “Se fueron para otra canción, pero a partir del coro, retomaron y estuvo bárbaro. Igual me quedé con dudas”, sentenció Montaner, que se terminó decantando por la continuidad de Maquieira para los Knockouts. “Parece que yo escuché otra cosa”, disparó el cantautor para expresar su disidencia ante lo dicho previamente por sus colegas.

La Voz Argentina está llegando a sus instancias finales. Tal es así, que el próximo domingo 7 de agosto, comenzarán los Knockouts, donde varios concursantes se juegan su lugar en las instancias de playoffs, en un lugar que los pone aún mas cerca del objetivo.

Cabe mencionar que en los Knockouts, los coaches harán interpretar una canción a dos participantes y nuevamente reducen a la mitad la cantidad de cantantes que componen sus equipos. En esta instancia también estará la posibilidad de aplicar el robo. La diferencia a las batallas es que en esta oportunidad no harán dúo, sino que cada uno interpretará una canción distinta.

Por otro lado, se confirmó hace apenas unas horas, quiénes serán aquellos coaches que acompañarán al jurado en esta oportunidad. Alejandro Lerner estará con Montaner, Mateo Sujatovich, cantante de “Conociendo Rusia”, con Lali Espósito, Diego Torres hará lo propio con Soledad y por último Mau y Ricky trabajarán junto a Enzo Sauthier, conocido artísticamente como FMK.

SEGUIR LEYENDO: