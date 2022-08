L-Gante acusó a Cande Tinelli de criticar a su papá Marcelo por cómo baila: “Dijo que eras de fierro”

L-Gante acusó a Cande Tinelli de criticar a su papá por cómo baila (Video: El Trece)

En una nueva aparición en su rol como jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece), L-Gante volvió a protagonizar otro desopilante momento tras la performance de un participante y motivado por el carisma de Marcelo Tinelli, siempre atento a lo que ocurre en el “aire” de sus shows para transformarlo en una escena divertida.

Es que después de que sonara el standard rockero “Ruta 66″ (versionado por tantos artistas a lo largo de la historia, desde Chuck Berry a Depeche Mode, pasando por Pappo, los Rolling Stones, Ratones Paranoicos o Natalie Cole), el ícono de la cumbia 420 admitió sentirse conmovido por la electricidad de la canción. “Me encantaría saber bailar rock con todo. Soy de madera, soy igual que vos... Me lo dijo ella”, le dijo L-Gante a Tinelli al mismo tiempo en que señalaba hacia arriba, en donde estaba ubicada Cande Tinelli.

“¿Yo? ¡¡¡No!!!”, fue la reacción de ella, despegándose de la acusación en un estilo Ramón Díaz. “Me lo dijo en una historia, bailando, cuando hicimos el pasito...”, puso en contexto Elián Valenzuela, acerca de cuándo fue que recibió ese comentario de Cande, el cual indignó a su padre.

L-Gante es uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora

“No puede ser...”, dijo Tinelli y se trepó al balcón en el que estaba su segunda hija para encararla ante la acusación. “No, Marce, de vuelta no...”, trató de frenarlo Coti Sorokin, novio de Cande, al ver a su suegro cerca. “Mi hija, ¿usted le dijo que yo bailo mal? ¿Que soy un desastre?”, le preguntó el conductor a la hija de Soledad Acuña.

“Que te cuesta, capaz”, le reconoció ella, finalmente. “Dijo que eras de fierro”, acotó desde abajo L-Gante, como para tirar más leña al fuego. Pero Cande se desmarcó cuando su papá se lo repreguntó: “Que sos de fierro, fuerte”, cerró con humor la hermana de Micaela.

Este lunes había sido el debut del cantante de cumbia 420 en el reality y revolucionó el estudio, al punto tal de enamorar a una de sus compañeras en el jurado. Ocurrió después de que la participante Angie Carrasco entonara “Ayer” de Gloria Estefan, Tinelli fue a consultar el voto de algunos de los jueces y L-Gante volvió a revolucionar todo, aunque involuntariamente.

El conductor fue a preguntarle a Ana Devin porque no había votado a favor de la performance de la cantante y le respondió: “Yo estoy un poco en una...”. “¿Perdón? ¿Qué significa ‘estar en una’?”, quiso descifrar Tinelli. “Estoy muy desconcentrada por la presencia de L-Gante”, confesó ella. “¿Te gusta?”, quiso saber Marcelo. “Un montón de cosas me pasan...”, siguió Devin, sonrojada e inhibida.

L-Gante cautivo a una jurado de Canta Conmigo Ahora que no pudo dar su devolucion

Ahí mismo, Tinelli fue hasta donde estaba el cantante y le reprodujo el comentario de Ana: “Dice que le pasan un montón de cosas...”. “¿Qué le estará pasando por la cabeza a Ana?”, respondió L-Gante, dando lugar a que el conductor volviera hacia donde estaba ella. “¿Qué te está pasando a vos por la cabeza?”, le preguntó Marcelo. “No sé, boludo, me late el corazón”, le respondió ella, totalmente nerviosa. “Boluda, decime que te pasa”, le siguió el juego el conductor.

“Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear...”, admitió Devin, completamente atraída por la figura del cantante. Entonces, Tinelli le repite todo el comentario a L-Gante, como si fuera un secreto que nadie escuchó. “Vos no digas nada que yo te lo dije, eh”, le pidió. “Shhhh, que después me esperan con el cinto”, contestó Elián en voz baja y despertando las carcajadas, por la referencia a su vínculo con Tamara Báez.

Devin agitaba las manos cerca de su rostro, como abanicándose. “¿Te sube el calor?”, le preguntó Marcelo. “Ufff, sí, me sube el calor...”, confirmó ella y luego se trabó cuando intentó darle una devolución a la participante, aun bajo los efectos de la atracción hacia L-Gante. “Es increíble lo que genera, ¿viste?”, apuntó Tinelli. “En mí y en muchas personas”, cerró ella.

