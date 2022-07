Cande Molfese enfrentó los rumores de romance con Gastón Soffritti: “Estoy muy contenta”

Cande Molfese enfrentó los rumores de romance con Gastón Soffritti

Hace poco más de un mes Gastón Soffritti y Cande Molfese coincidieron en un viaje a Bariloche por cuestiones laborales, y surgieron rumores de romance. Sin embargo, ninguno de los dos hacía referencia a su situación sentimental, y se mostraban solteros en las redes sociales. El viernes la actriz decidió ponerle fin a las especulaciones y respondió todas las preguntas en Antes que nadie (Luzu TV), donde sus compañeros de ciclo, Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik, develaron el misterio.

Desde que surgió el flechazo entre los actores, la cantante dejó entrever que había conocido a alguien y que todo estaba fluyendo muy bien. Sin develar el nombre en aquel momento, en el programa bautizaron al misterioso joven como “Piñón fijo”. Esto generó cierta confusión en el mundo virtual, porque algunos creyeron que se trataba del reconocido animador infantil, pero Leuco aclaró que era una metáfora: “Le decimos así porque es el fijo de Cande, el único chico con el que se ve”. Así se mantuvo el relato en clave de las primeras citas, hasta que la primera en detectar de quién se trataba fue Vicky Braier, más conocida como Juariu, por ciertas coincidencias virtuales entre ambos.

Esta mañana Molfese confesó que la influencer le dio en la tecla cuando descubrió que existía un incipiente vínculo. “Creo que nos tiró el puntapié, porque estábamos en el mismo lugar, pero nos habíamos conocido recién”, bromeó en diálogo con Leuco. Sin más rodeos, confirmó la relación: “Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”. En este sentido, remarcó los aprendizajes de sus experiencias anteriores y aseguró que prefiere encarar el amor de una forma diferente.

Cande Molfese blanqueó su romance con Gastón Soffritti y aseguró que están viviendo un gran momento juntos

“Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma”, aseguró. Y agregó: “Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije: ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí', y apareció”. En contra de la idea de rotular con la palabra “noviazgo”, contó que después de optar por un bajo perfil las primeras semanas, decidieron dejar de esconderse y salir en público.

“Quizá nos vieron porque estuvimos saliendo juntos, pero estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”, explicó. Además detalló que el actor fue quien tomó la iniciativa de invitarla a salir el mismo día que se conocieron, ni bien llegó a Buenos Aires. Con complicidad, Leuco le preguntó si el actor conoce a su perrita, Almendra, famosa en la cuenta de Instagram de Cande, donde supera los 7 millones de seguidores. “Sí, ella lo quiere a él por sobre mí, estoy indignada”, bromeó, sobre los momentos que comparten en su casa.

Anteriormente la actriz estuvo en pareja durante seis años con Ruggero Pasquarelli, de quien se separó en 2020. En marzo último, mantuvo una charla con Teleshow donde confesó que aquella ruptura implicó un cambio profundo en su vida. “Mi proceso empezó en 2019, con lo cual sabía que no podía seguir mucho más, pero la verdad es que fue un vínculo con el que terminé muy desilusionada y dolida, entonces fue más fácil tomar la decisión porque no vas a quedarte en un lugar donde no estás cómoda, contenta o no terminás de brillar como te merecés”, expresó en ese entonces.

Soffritti, por su parte, se mostró en sus redes sociales junto a la modelo Anto Pauletto hasta fines del año pasado. Después de algunos meses soltero, la química con Molfese lo sorprendió en aquel viaje a la Patagonia Argentina, y tal como ella misma confirmó, están disfrutando de un feliz presente.

