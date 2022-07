Claudia Villafañe compartió un gol de su nieto Benjamín: “Soy una abuela babosa”

Claudia Villafañe compartió el gol de su nieto Benjamin

Teniendo los genes de Diego Maradona y Sergio Kun Agüero, era casi imposible que no jugara bien al fútbol. Sin embargo, en las últimas horas, Claudia Villafañe decidió compartir con sus seguidores de Instagram el preciso instante en el que su nieto, Benjamín, convertía un gol. El hijo de Gianinna Maradona, de 13 años de edad, juega en las inferiores de Tigre desde el mes de febrero. Y, por lo visto, en el partido de este domingo pudo demostrar su talento al encarar el área con velocidad, amagar al arquero y convertir sin titubeos.

“¿Soy una abuela babosa por este golazo de @aguerobenja19? Y sí, por supuesto, pero más orgullosa me siento cuando me felicitan por lo compañero que sos, educado y buen amigo. Si este es tu camino ahí voy a estar para acompañarte como cada domingo con la sillita, el mate y los budines de la Tata”, escribió la empresaria junto al video. Y agregó el hastag #ladigoneta con un enojie de una pelota y otro de un corazón.

Benjamín Agüero cuando jugaba al fútbol con Diego Maradona

Cabe recordar que Claudia también es abuela de Roma, de 3 años, fruto del matrimonio de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, quienes en apenas unos días se convertirán en padres por segunda vez con la llegada de Azul. Y, hace apenas unos días, la hija mayor de Villafañe celebró una década desde que comenzó la relación con su actual esposo a través de un posteo que publicó en sus redes sociales.

“Hace diez años este pibe me preguntó si quería ser su novia. Obvio que le dije que sí porque ahí yo ya quería todo con él”, comenzó diciendo Dalma en sus historias de Instagram, donde tiene 1,7 millones de seguidores. Y continuó: “Qué lindo hacer equipo con vos. Nunca me podría haber imaginado formar una familia tan linda. ¡Te amo para siempre!”. Pero la cuestión no quedó allí y, hacia el final del posteo, la actriz remató con una advertencia a sus seguidoras. “Ni se les ocurra piropearlo zorras”, escribió junto a unos emojis sonrientes, dejando en claro que se trataba de una broma.

Claudia Villafañe de viaje con Gianinna Maradona y Benjamín Agüero

Dalma y Andrés se casaron el 31 de marzo de 2018 en Pilar. “Fue la noche más mágica de mi vida”, señaló luego la hija de Maradona, sobre una fiesta que empezó por la tarde y terminó al amanecer, con más de 300 invitados entre famosos, familiares y amigos, y una ausencia que dio que hablar: la del propio Diego. Este año, la actriz recordó la fecha con un emotivo posteo. “Feliz aniversario al amor de mi vida. Hermoso papá y el mejor compañero del mundo. Por mil años más. Ya sabés que con vos, todo. Te amo”, escribió. Y compartió una foto en la que ellos dos están acostados durmiendo sobre una colchoneta alrededor de una pileta cubierta.

Gianinna, por su parte, continúa noviando con Daniel Osvaldo a pesar de los muchos cortocircuitos que hubo en la pareja. Y decidió alejarse de las redes sociales para poder mantener la relación en la intimidad. Pero, más allá de los falsos rumores de boda que circularon a principios de mayo, la realidad es que la menor de las hijas de la empresaria no tendría pensado ni casarse ni tener más hijos por el momento.

