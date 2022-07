Un participante le hizo un reclamo a Lali Espósito en La Voz Argentina: “Quiero la campera de jean”

Un participante le hizo un reclamo a Lali Espósito (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Bastó que Tomás Barani comenzara a entonar la primera estrofa de Billie Jean, para que los cuatro integrantes del jurado de La Voz Argentina decidieran dar vuelta sus sillas. El joven de 20 años, oriundo de Córdoba y de profesión guardavidas, logró una versión tan original del clásico tema de Michael Jackson, que Mau y Ricky no tardaron en voltearse, seguidos por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito. Y todos se deshicieron en elogios para con él. Sin embargo, aunque no tenía la decisión tomada de antemano, el participante no dudó en elegir a la intérprete de Disciplina.

“Yo te puedo prometer que vas a estar en el Luna Park que vamos a hacer”, le dijo Ricky para tratar de convencerlo de sumarse a su equipo. Pero, con mucho desparpajo, el muchacho le indicó: “Hay que firmarlo eso”. Pero el cantautor siguió: “Este es el comienzo y está en tus manos si esta vaina va a ser para el resto de tu vida o no”.

Pero, enseguida, Lali tomó la palabra para decir: “Es verdad lo que dice Ricky, porque esto no termina todo aquí. Pero él no lo necesita, porque está parado ahí que vino a cantar al fucking Michael Jackson y el tipo la rompió. Y siento que, a diferencia de muchas otras personas que vienen y manejan cierto nervio, él ya es un cantante y sabe lo que quiere”.

A su turno, la Sole le preguntó dónde cantaba habitualmente y el concursante explicó que tocaba mucho en bares, en especial interpretando temas de rock nacional. “Por la edad que tenés, me parece que sos un tipo muy adulto. Parece que hace más tiempo que estás con la música”, le dijo la cantante de Arequito antes de pedirle que se sumara a su equipo.

Y, finalmente, fue el intérprete de Me va a extrañar el que dijo lo suyo. “Todos los argumentos que te han dado ellos son perfectos y se que estamos las cuatro sillas peleando esto. Pero hay una sola cosa en la que coincides conmigo y no con ellos, y es que yo a los 14 años estaba tocando como tu en lugares, a los 16 ya tocaba en bares y esa fue mi escuela”, señaló Montaner.

Tomás Barani Canta Billie Jean (Video: La Voz Argentina, Telefe)

De todas formas, Tomás fue muy claro en su decisión. “Me encantaría irme con los cuatro equipos, pero voy a optar por el team Lali”, dijo. Y Espósito corrió a su encuentro emocionada. “Gracias por elegirme. ¡]Qué guapo que es de cerca también!”, exclamó la coach antes de darle la bienvenida. Pero, en ese momento, Montaner le gritó que le regalara algo. Y mientras la cantante se sacaba un accesorio para dárselo, el participante la sorprendió con un reclamo: “Yo quiero la campera de jean”.

Sincera, Lali le explicó: “Me caga... este año. Muy feo lo que me hizo la producción este año, muy feo”. Y después empezó a buscar algo para obsequiarle al muchacho. “Mirá, un chicletcito y acá tenemos una cajita”, le dijo mientras le entregaba lo poco que había podido recolectar detrás de cámara entre los músicos del reality de Telefe. “¿Esto no es lo que después te hacen devolver, no?”, preguntó entonces el participante en tono de humor. “No, no te lo van a hacer devolver. Vos tranquilo”, lo calmó Espósito.

“Hizo una versión de uno de los temas más conocidos del mundo y la hizo personal y con onda. También, más allá de su versatilidad, demostró una seguridad para ser chico que me sorprendió. Un una vez que me di vuelta y lo vi, su combo me pareció diferente y copado”, reconoció Lali en el backstage.

