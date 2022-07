Emily Lucius mostró cómo fue el emotivo reencuentro con su familia tras su salida de El Hotel de los Famosos (Video: Instagram)

“Desde hoy, voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor tratando siempre de ser mi mejor versión”, aseguró Emily Lucius en un comunicado que difundió semanas atrás luego de que se viera al aire su salida de El Hotel del los Famosos, el reality en el que quedó en el ojo de la tormenta por algunas actitudes que tuvo con sus compañeros y por las cuales recibió críticas de los seguidores del programa que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis por la pantalla de El Trece.

Desde entonces, intentó retomar su vida: compartir videos graciosos en su Instagram -red social en la que tiene casi un millón y medio de seguidores- y salir con sus amigas y familiares. Por caso, recién pudo mostrarse públicamente una vez que se vio cómo fue su eliminación del certamen, ya que así estaba establecido por contrato.

Una vez que pudo volver a su actividad normal, decidió mostrar cómo fue el emotivo reencuentro con su familia después de mucho tiempo sin verlos. La influencer es muy allegada a sus padres, a su hermana -la también humorista Belu Lucius-, su cuñado, Javier Ortega Desio, y sus sobrinos, Bautista y Benjamín. “La vida es tan hermosa y corta. Disfrutemos, valoremos y agradezcamos más. Mi familia. Mi mundo. Mi todo”, escribió junto a la primera Historia que posteó en donde se ve que llegó de sorpresa y su madre, Silvia, empieza a gritar de manera eufórica y la abraza.

En las imágenes también se ve cómo fue el recibimiento del resto de su familia y uno de los momentos más tiernos fue cuando uno de sus sobrinos le dice que la ama y que la extrañó mucho. Su hermana Belu fue la encargada de grabar el video que Emily compartió en su Instagram.

Captura del video del reencuentro de Emily Lucius con su familia

Antes de retomar con sus actividades conocidas, cuando se despidió de El Hotel de los Famosos, Emily Lucius había publicado un comunicado con un descargo en medio de las agresiones que recibía por ese entonces. Y si bien ya le había pedido disculpas en privado a su compañero Lucas Locho Loccisano -por quien la acusaron de maltratarlo dentro del reality-, decidió hacerlo públicamente.

“Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”, escribió la actriz por ese entonces.

“Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé”, advirtió sobre el posteo que llegó tiempo después de lo que ella hubiera querido.

En tanto, agradeció el apoyo de todas aquellas personas que la conocen desde antes de ingresar a certamen y que no se dejaron llevar por lo que se vio en televisión. Y también de quienes le brindaron su apoyo a través de las redes sociales. “Gracias a todos aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo. Los que me conocen, me siguen hace tantos años, saben muy bien quién es Emily Lucius”, consideró la influencer.

