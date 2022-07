Una mujer sorprendió a Emily Lucius con un llamativo consejo tras su paso por El Hotel de los Famosos

Emily Lucius recibió el apoyo de una desconocida en un local de ropa

Mientras todavía era parte de El Hotel de los Famosos y advertida por lo que ocurría fuera del programa, Emily Lucius había decidido poner sus redes sociales en privado y limitar los comentarios en las publicaciones. La influencer había sido señalada, junto a Martín Salwe como una de las principales impulsoras de las cargadas y el bullying contra Lucas Locho Loccisano y hasta se había rumoreado que algunas marcas evaluaban cancelar sus compromisos laborales por la mala imagen que había mostrado en el reality.

A finales de junio y luego de un apasionante duelo con Melody Luz, Emily fue eliminada de la competencia y recién ahí pudo hacer su reaparición en las redes y en los medios. Primero, emitió un comunicado en su Instagram para pedirle disculpas a Locho, su familia, amigos y seguidores: “Más allá de que haya sido un juego, no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”, dijo sobre su excompañero. “Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas”, señaló.

Días después, le envió un mensaje de audio a Maite Peñoñori que difundieron en Intrusos: ““Me considero muy respetuosa, responsable y educada. Y si hay algo que jamás haría, sería hacerle mal a otra persona. Porque no me lo permito. Se me está matando por algo que no está en ningún tape. No sé de que se aferraron los haters para hablar de esto”, dijo nuevamente respecto a las acusaciones de haberle hecho bullying a Locho. Y si bien todavía no asistió a ningún programa para contar su experiencia en el reality, como sí hicieron sus compañeros a medida que los iban eliminando, de a poco la influencer empieza a recuperar su actividad.

Emily Lucius habló al salir de El Hotel de los Famosos (Intrusos. América)

En las últimas horas, la joven recibió un mensaje de apoyo en un ámbito menos pensado, lejos de los tiroteos de las redes sociales. La secuencia la registró su hermana Belu y ocurrió en un negocio de ropa al que habían asistido las hermanas para comprar algunas prendas. Y en medio de la situación, se acercó una desconocida para hacerles llegar su apoyo. “Mirá que yo no soy de esos programas para nada, pero la verdad es que esta piba se las tenía que haber tomado. Porque te re banco, tenés un corazón enorme”, dijo la clienta.

En medio del local, Belu sostenía la cámara, mientras que su hermana estaba a unos metros de distancia y agradecía las palabras de su inesperada fanática. “Gracias, y eso que no se notó. No mostraron”, señaló algo tímida la exparticipante. “La re banco a tu hermana, la recontra banco. Es una genia”, ratificó, mirando a la cámara donde estaba Belu, quien no dudó en subirlo a sus historias y compartirlo con sus más de tres millones de seguidores.

Cuando Emily todavía estaba en el certamen y no podía expresarse públicamente, se había rumoreado que debido a su comportamiento algunas marcas habrían decidido cancelar sus contratos. En ese momento, Belu subió una publicación junto a su madre y un contundente mensaje. “Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las ‘cancelaciones’ porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando”, apuntó en el video.

