La mamá de Locho habló del maltrato de sus compañeros en El Hotel de los Famosos: “Él es una amenaza para cualquiera”

Locho Loccisano es uno de los participantes más populares de El Hotel de los Famosos, el reality conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis por la pantalla de El Trece. En su paso por el programa, el joven sufrió el destrato de sus compañeros y pasó momentos muy duros, a tal punto que sufrió un ataque de pánico en unas de las grabaciones.

Este miércoles, su mamá Mónica Meroni dio una extensa entrevista a Socios del Espectáculo, el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La señora se refirió a diversos temas como, el paso de su hijo en la competencia, el bullying de sus colegas y su relación amorosa con Majo Martino.

“A él le encantan los medios, sueña con hacer feliz a la gente desde el humor, lo artístico, la animación”, señaló. Respecto a los problemas de convivencia que tuvo Locho, manifestó: “Es lindo, inteligente, simpático. Es una amenaza para cualquiera. Encima caía sobre él el peso de venir de Combate y eso se tornó una amenaza para el resto. Al no estar guionado, apareció lo que son realmente. Así es Locho, cualquiera que lo conoce sabe que es así desde chiquito. Él no es políticamente correcto, apareció con sus creencias, con sus miedos, es transparente aunque no quede elegante”.

Mónica habló de la relación entre Locho Loccisano y Majo Martino

Luego, Mónica hizo una aclaración para explicar sus dichos para evitar cualquier malentendido: “Él no es una amenaza para nadie, es la persona más buena del mundo. Hasta el odio lo enfrenta con amor. Me refiero a que los otros podrían llegar a considerarlo así por problemas de autoestima”.

Recientemente, Locho cumplió años y al celebrarlo en la casa de sus padres el fin de semana dio una nota a LAM, a pesar de que en el ciclo de El Trece, aún se lo puede ver en pleno juego. “Estoy re feliz, cumpliendo mi sueño, gracias a la gente que apoya en las redes sociales y hoy vienen muchísimos amigos, Un saludo a la gente de redes”, dijo el participante no respetó el aislamiento y rompió una de las reglas de El Hotel de los Famosos.

Al respecto, Meroni descartó que la producción del programa fuera a sancionarlo por este comportamiento: “No creo. La producción es excelente. Apenas tuvimos contacto con otra cámara, Locho se comunicó y aclaró todo. Él es muy profesional. Locho me fue a buscar algo al garaje de casa y lo interceptaron personas de otro canal. En otro momento, pasó lo mismo mientras yo estaba despidiendo un paciente. Fue una emboscada. Apenas pasó esto, él habló inmediatamente con la producción. La producción es divina, no lo va a castigar”.

Cuando le consultaron sobre el vínculo amoroso entre Majo Martino y su hijo, la señora contestó: “Me parece divina. La conocí cuando íbamos al hotel. Es una chica amorosa pero no sé si entró en ejercicio, no sé nada”. Según trascendió su relación sigue hasta ahora, pero ellos prefieren no blanquear el romance.

Finalmente, Mónica habló de los polémicos audios de la mujer de Walter Queijeiro, en los que hablaba mal de su hijo. “No le dedico palabras a nadie y menos a ella, no tengo por qué. ¿Desde qué lugar me pararía yo para responder a esto? No está a la altura ni siquiera de una discusión”. Por último, aseguró: “No necesito que me pida perdón, pero la vida se va a encargar de darle las respuestas que necesita. Y la que tiene inmadurez y falta de crecimiento personal es ella. Nosotros vivimos desde la paz, desde el amor y desde la construcción y Locho es el resultado de ello”.

Cabe recordar que en los audios ella se encargo de defenestrar duramente a Locho: “Walter me decía que: ‘Se hace, se hace’”, es lo primero que se escucha en la voz de la esposa del periodista de deportes, en clara alusión a Locho y sus cuestionadas actitudes dentro del reality. Pero después fue mucho más allá en su apreciación: “Y yo le decía: ‘No, no lo tratés mal. Yo, que estudio un poquito, que tengo una profesión y que soy docente, le dije que para mi Locho no es normal, que tiene una patología. Porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, sino madurativa”, disparó en el mensaje.





